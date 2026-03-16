Deze gemeenten hebben de meeste problemen met georganiseerde misdaad

Gemeenten in de grensregio’s hebben bovengemiddeld vaak last van problemen met georganiseerde misdaad, zoals drugs- en wapenhandel en uitbuiting. Het Limburgse Heerlen spant daarin de kroon. Dat zou de „narcoticastad van Nederland” zijn.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in 336 Nederlandse gemeenten. Hierin richtten de onderzoekers zich onder meer op signalen van witwassen, het ronselen van jongeren als drugskoeriers en de aanwezigheid van drugslabs in de gemeente.

Het onderzoek is uitgevoerd in overleg met experts als criminologen en datawetenschappers. Met de verzamelde gegevens stelde de redactie een Onderwereldkaart op. Dat deed zij eerder al in 2022, ook toen scoorde Heerlen het slechtst.

Meeste problemen met georganiseerde misdaad in Heerlen

Volgens het onderzoek kent Heerlen de meeste gevallen van drugs- en wapenhandel per inwoner, de meeste anonieme meldingen van verdachte activiteiten en de meeste jongeren die risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden. De Heerlense burgemeester Roel Wever noemt zijn stad tegenover RTL „de narcoticastad van Nederland”. Hij is niet verrast dat zijn stad bovenaan de lijst staat en vergelijkt de problematiek in Heerlen met die van de grote steden.

🚔 Strengere aanpak georganiseere misdaad Nieuwe regels over de aanpak van georganiseerde criminaliteit zijn sinds 1 januari 2026 van kracht. Straffen en boetes voor verschillende misdrijven gingen omhoog. Ook werd het bijvoorbeeld strafbaar om een geheime ruimte in een auto te bouwen om zaken als drugs en geld verborgen te houden. Verder werden regels rondom het wraken van rechters aangepast, zodat strafzaken minder snel vertraging oplopen.

Wever is kritisch op minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en doet een oproep voor meer agenten in zijn stad. „Mijn basisteam van de politie is sinds 2022 met 30 fte geslonken als gevolg van een of ander ondoorzichtig rekenmodel. Zolang de minister de systeemwereld als uitgangspunt blijft nemen en geen oog heeft voor wat hier gebeurt, vrees ik dat we de komende jaren geen agent erbij krijgen en continu hoog blijven scoren in de Onderwereldkaart.”

Grensgemeenten aantrekkelijke plekken voor criminelen

In grensgemeenten registreert de politie aanzienlijk meer zaken van wapen- en drugshandel. Dat merken de inwoners ook: het aantal meldingen over ondermijnende criminaliteit bij Meld Misdaad Anoniem (M.) ligt in grensgemeenten 61 procent hoger dan in de rest van het land.

Politiechef Jan van Loosbroek van de Eenheid Limburg verklaart waarom grensgemeenten aantrekkelijke plekken zijn voor ondermijnende criminaliteit: „Criminelen benutten de voordelen van de grens. Bij ons in Limburg spreiden criminelen hun activiteiten ook over Duitsland en België, wat de opsporing moeilijk maakt.”

In de top vijf van de Onderwereldkaart staan onder Heerlen nog de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Den Haag en Kerkrade. Verder scoren Vlaardingen, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht en Roosendaal hoog. Onderaan de ranglijst staan relatief veel gemeenten uit Overijssel, de Achterhoek en Drenthe. De sociale samenhang is in deze regio’s het hoogst van het land.

