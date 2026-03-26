Geldmaat neemt maatregelen om nieuwe plofkraken te voorkomen. Een deel van de afstortautomaten wordt gesloten, voor andere worden de openingstijden beperkt. Deze week zijn er al zes automaten van Geldmaat het mikpunt geweest van criminelen, meldt de organisatie.

De aanvallen met explosieven zijn gericht op zogenoemde sealbagautomaten, die worden gebruikt door zakelijke klanten van banken. Bij sommige plofkraken is het de criminelen gelukt om buit te maken, meldt Geldmaat. In de nacht van woensdag op donderdag vonden er op meerdere plekken aanvallen plaats, onder meer in Lopik en Amsterdam.

„Dit gaat veel te ver”, zegt operationeel directeur van Geldmaat Joost den Heyer. „Er is sprake van zeer ongewenste situaties met zware explosieven, die we zo snel mogelijk een halt moeten toeroepen.” Hij zegt goed te begrijpen dat mensen die in de omgeving van zo’n automaat wonen of werken zich zorgen maken.

Veiligheid voor gebruiksgemak

Dit type automaten wordt gesloten als er een woonruimte is boven of naast de automaat. Voor veel andere locaties worden de openingstijden beperkt van 07.00 uur tot 14.00 uur. De sealbagautomaten in Geldmaatwinkels blijven wel open. Het gaat om 210 automaten die sluiten en 250 automaten die open blijven, laat een woordvoerster weten. Verder gaat Geldmaat alle automaten legen om criminelen te ontmoedigen een plofkraak uit te voeren.

De zakelijke klanten van banken gaan last hebben van de maatregelen, zegt Den Heyer. „Dat betreuren we, maar veiligheid gaat voor gebruiksgemak.” Hij benadrukt dat het om tijdelijke maatregelen gaat die zijn genomen in samenspraak met de politie.

Voldoende afstortpunten

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de veiligheidsmaatregelen die worden genomen, zoals het afsluiten van automaten in een woongevel, meldt een woordvoerder. Voor ondernemers is het wel van belang dat er voldoende afstortpunten beschikbaar blijven, stelt hij. Daarom vinden de ondernemersorganisaties het goed dat er door het hele land wel automaten openblijven.

Ruim vijf jaar geleden werden er ook al eens sealbagautomaten gesloten vanwege plofkraken. Destijds werden alle automaten van dit type gesloten. Het duurde uiteindelijk een aantal weken voordat de automaten weer in gebruik werden genomen.

ANP

