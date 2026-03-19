Gasprijs hard omhoog na aanvallen gasinstallaties Midden-Oosten

De Europese gasprijs is donderdagochtend zeer sterk gestegen door de aanvallen op gasinstallaties in het Midden-Oosten. Op de Amsterdamse gasbeurs, de maatstaf voor de Europese prijzen, schoot de prijs met wel 35 procent omhoog.

Iran heeft belangrijke gasinstallaties in Qatar aangevallen als vergelding voor een Israëlische aanval op een groot Iraans gasveld. Qatar is een belangrijke exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), onder meer naar Europa. Iran heeft de belangrijke Straat van Hormuz vrijwel afgesloten voor lng-tankers. Door die zeestraat gaat een vijfde van alle lng in de wereld.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Israël zal afzien van verdere aanvallen op het enorme Iraanse Zuid Pars-gasveld, maar waarschuwt dat als Teheran nieuwe aanvallen uitvoert op energie-installaties in Qatar het gasveld vernietigd zal worden.

Flink duurder

Naast de grote Qatarese gasfaciliteit Ras Laffan zijn ook gasinstallaties in Abu Dhabi beschadigd door aanvallen. De gasprijs staat nu op ongeveer 70 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds begin 2023. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten stond de gasprijs op ruim 30 euro per megawattuur.

De Nederlandse gasvoorraden raken ondertussen steeds leger. De vullingsgraad is nu 7,2 procent. De voorraden moeten in de zomer worden aangevuld om klaar te zijn voor de winter, maar door de sterk gestegen prijzen zal dat waarschijnlijk flink duurder worden.

ANP

