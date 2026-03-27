Zeven gewonden gasflesongeluk Oosterhout, onder wie vier tieners

Door het ongeluk met een gasfles bij een praktijkschool aan de Nassaustraat in Oosterhout zijn zeven mensen gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om vier tieners en drie volwassenen. Een van de minderjarigen moest naar het ziekenhuis.

De slachtoffers hebben brandwonden. Het ongeluk gebeurde in de keuken van de praktijkschool. Eerder zei de veiligheidsregio dat het ongeluk nabij een basisschool gebeurde, maar dat klopt dus niet.

ANP

