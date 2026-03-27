Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere gewonden door ongeluk gasfles bij basisschool Oosterhout

In de Brabantse plaats Oosterhout zijn meerdere gewonden gevallen door een ongeluk met een gasfles. Het zou gaan om ongeveer vijf slachtoffers. Het ongeluk gebeurde nabij een praktijkschool tijdens het bakken van pannenkoeken, meldt de veiligheidsregio.

Of er kinderen gewond zijn geraakt, weet een woordvoerder niet. Wat er precies met de gasfles is gebeurd, is ook nog onduidelijk. De fles is voor zover nu bekend niet ontploft, aldus de veiligheidsregio. Mogelijk ontstond er een steekvlam.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend. De slachtoffers worden ter plekke behandeld door ze te koelen, aldus de woordvoerder.

Er was kort brand, maar die is inmiddels onder controle, laat de veiligheidsregio verder weten.

ANP

Reacties