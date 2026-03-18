Vermeende slachtoffers eisen ruim 170.000 euro van Høiby

A court sketch depicts Marius Borg Hoiby (C) with his defence lawyers Ellen Holager Andenaes (L) and Petar Sekulic (2ndR) as they follow the testimony of a friend (R) of one of the victims during the third day of a trial at the District Court in Oslo, Norway, on February 6, 2026. The son of Norway's future queen, on trial accused of rape, on February 5, 2026 denied that he had ever drugged anyone, following testimony from a plaintiff the day before. Marius Borg Hoiby, Crown Princess Mette-Marit's 29-year-old son from a relationship before her 2001 marriage to heir apparent Crown Prince Haakon, is on trial accused of 38 crimes, including four rapes and assaults against ex-girlfriends. Ane Hem / NTB / AFP
Een aantal vermeende slachtoffers eist een schadevergoeding van meer dan 1,9 miljoen Noorse kronen (ruim 170.000 euro) van Marius Borg Høiby, melden Noorse media. Woensdag kwamen hun advocaten aan het woord, nadat het Openbaar Ministerie eerder op de dag al een straf van zeven jaar en zeven maanden had geëist tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit.

Høiby wordt verdacht van strafbare feiten als verkrachtingen en mishandelingen. Donderdag is de laatste dag van het proces. Een uitspraak wordt pas richting de zomer verwacht. Ook als Høiby zou worden vrijgesproken, zou het wel kunnen dat hij een schadevergoeding zou moeten betalen.

