Eikenprocessierups al vroeg actief: eerste rupsen al gezien in Hengelo

Het lekkere weer van de afgelopen maand brengt niet alleen maar positief nieuws met zich mee. Dit voorjaar zijn de eerste eikenprocessierupsen al gesignaleerd.

En dat is vroeger dan ooit in Nederland…

Kenniscentrum Eikenprocessierups laat weten dat de beestjes, die later in het seizoen voor veel hinder kunnen zorgen, begin deze week in Hengelo in Overijssel zijn waargenomen.

„Rond half mei kunnen we de eerste brandharen verwachten”, laat het kenniscentrum via natuurplatform Nature Today weten. Bij warm weer kan dat eerder gebeuren.

Het vorige record stond op 30 maart 2014. Dit jaar werden de beestjes een week eerder gezien, op 23 maart. „De combinatie van zeer hoge temperaturen en veel zonneschijn heeft waarschijnlijk tot dit record geleid”, verklaren de rupsenkenners.

🐛 Dit is een eikenprocessierups De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de larve van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli duiken deze behaarde rupsen op in eikenbomen door vrijwel heel Nederland. ’s Nachts trekken ze in groepen op pad, in lange rijen – een soort processie – om eikenbladeren te eten. Daar komt ook de naam vandaan.

Dit moet je doen als je een eikenprocessierups ziet

De eikenprocessierups, die honderdduizenden piepkleine brandharen op zijn rug heeft, kan bij mensen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritaties aan de ogen en luchtwegen. De rupsen leven van de bladeren van eikenbomen, waar ze hun nesten hebben, onderaan de stam van de boom. De grijze rupsen, die later in het seizoen oranje of rode stippen krijgen, verplaatsen zich in een lange rij, vandaar de verwijzing naar een processie in de naam.

De meeste gemeenten vragen inwoners om de nesten te melden, zodat ze kunnen worden weggehaald. Dat gebeurt met een speciaal zuigsysteem. Het is absoluut niet aan te raden om een nest zelf weg te halen, omdat de brandharen dan juist worden verspreid.

Dennenprocessierups

Vorig jaar maakte Nederland kennis met een andere jeukveroorzaker: de dennenprocessierups. Volgens het Rode Kruis kan deze variant nóg vervelender zijn. „De dennenprocessierups heeft meer brandharen dan de eikenprocessierups en veroorzaakt daardoor meer jeuk en huidirritatie.”

