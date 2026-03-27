Eikenprocessierups al vroeg actief: eerste rupsen al gezien in Hengelo
Het lekkere weer van de afgelopen maand brengt niet alleen maar positief nieuws met zich mee. Dit voorjaar zijn de eerste eikenprocessierupsen al gesignaleerd.
En dat is vroeger dan ooit in Nederland…
Eikenprocessierups waargenomen in Hengelo
Kenniscentrum Eikenprocessierups laat weten dat de beestjes, die later in het seizoen voor veel hinder kunnen zorgen, begin deze week in Hengelo in Overijssel zijn waargenomen.
„Rond half mei kunnen we de eerste brandharen verwachten”, laat het kenniscentrum via natuurplatform Nature Today weten. Bij warm weer kan dat eerder gebeuren.
Het vorige record stond op 30 maart 2014. Dit jaar werden de beestjes een week eerder gezien, op 23 maart. „De combinatie van zeer hoge temperaturen en veel zonneschijn heeft waarschijnlijk tot dit record geleid”, verklaren de rupsenkenners.
Dit moet je doen als je een eikenprocessierups ziet
De eikenprocessierups, die honderdduizenden piepkleine brandharen op zijn rug heeft, kan bij mensen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritaties aan de ogen en luchtwegen. De rupsen leven van de bladeren van eikenbomen, waar ze hun nesten hebben, onderaan de stam van de boom. De grijze rupsen, die later in het seizoen oranje of rode stippen krijgen, verplaatsen zich in een lange rij, vandaar de verwijzing naar een processie in de naam.
De meeste gemeenten vragen inwoners om de nesten te melden, zodat ze kunnen worden weggehaald. Dat gebeurt met een speciaal zuigsysteem. Het is absoluut niet aan te raden om een nest zelf weg te halen, omdat de brandharen dan juist worden verspreid.
Dennenprocessierups
Vorig jaar maakte Nederland kennis met een andere jeukveroorzaker: de dennenprocessierups. Volgens het Rode Kruis kan deze variant nóg vervelender zijn. „De dennenprocessierups heeft meer brandharen dan de eikenprocessierups en veroorzaakt daardoor meer jeuk en huidirritatie.”
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Erik (46): ‘Ik ben in paniek omdat mijn zoon vmbo-advies heeft’
- 50/50 of naar inkomen? Zo verdelen Nederlandse stellen hun geld
- Liesbeth (66) verloor 3300 euro aan een ‘Microsoft-medewerker’: ‘Ik gaf hem toegang tot mijn laptop’
- Cindy (45): ‘Ik laat mijn 15-jarige zoon het salaris van zijn bijbaantje inleveren’
- Kleine aanpassingen, groot effect: zo houd je je hart gezond