COA krijgt eerste dwangsom voor asielopvang Hardenberg

Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is ook woensdag in gebruik, en daarom krijgt opvangorgaan COA de eerste dwangsom van de gemeente. Die bedraagt 55.000 euro per dag. Het gebouw had dicht moeten zijn, de overeenkomst van het COA en Hardenberg is verlopen.

Volgens het COA zitten woensdag nog 421 van de oorspronkelijk 700 bewoners in het gebouw aan de Jachthuisweg. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 4,95 miljoen euro.

Hardenberg eiste ook dat asielzoekers zouden vertrekken uit een noodopvang op een bungalowpark bij het dorp Loozen. De laatste bewoners daarvan zijn dinsdag vertrokken, dus hoeft het COA daar geen dwangsom voor te betalen.

Ter Apel

Het COA moest eerder 6,5 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan de gemeente Westerwolde in Groningen. Daar staat het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar regelmatig meer asielzoekers worden opgevangen dan de afgesproken limiet van 2000.

De gemeente Epe dreigt ook met dwangsommen om de opvang van asielzoekers. Zij zitten in een Fletcher Hotel op de Veluwe. Epe wil dat het COA 63.000 euro per dag betaalt voor elke dag dat de opvang nog in gebruik is, met een maximum van ruim 11,4 miljoen euro. Daarnaast eist de gemeente 17.250 euro per dag van de hotelketen. Daarvan is het maximum iets meer dan 3,1 miljoen euro.

ANP

