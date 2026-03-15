Instituut Mijnbouwschade kreeg 300 schademeldingen na beving

Na een dubbele aardbeving in de buurt van Assen heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen meer dan driehonderd meldingen van schade gekregen. Dat instituut is eigenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van schade door gaswinning uit het Groningenveld. De aardbeving bij Assen gebeurde in een ander gasveld. Die schade wordt afgehandeld door de Commissie Mijnbouwschade, die 132 meldingen heeft gekregen.

Het kan zijn dat mensen hun schade hebben gemeld bij het instituut terwijl ze eigenlijk bij de commissie hadden moeten zijn. „Het instituut is bekender dan wij. Groningen is landelijk veel in het nieuws geweest. Buiten het Groningenveld zijn niet veel bevingen geweest”, zegt een woordvoerder van de commissie. Het is ook mogelijk dat mensen voor de zekerheid hun schade aan het instituut én aan de commissie hebben doorgegeven. Daarom is het op dit moment nog niet zeker hoeveel mensen precies schade hebben gemeld.

Volgens de woordvoerder lossen het instituut en de commissie de meldingen onderling op. „We hebben het idee van één loket. Als je je bij de een meldt, terwijl je bij de ander had moeten zijn, geven we dat warm door aan elkaar.” Het instituut zegt in de komende dagen uit te zoeken welke meldingen worden overgedragen aan de commissie.

Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen komen de ruim driehonderd schademeldingen uit het gebied waar de trillingen door de aardbeving schade kunnen hebben veroorzaakt. Tien meldingen gingen over een situatie die mogelijk acuut onveilig was. Een inspecteur heeft bij één van die meldingen gekeken, en daar waren volgens het instituut geen veiligheidsmaatregelen nodig.

ANP

