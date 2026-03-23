Financiën blokkeert computersystemen na digitale inbraak

Op het ministerie van Financiën is vorige week een digitale inbraak ontdekt in „systemen voor een aantal primaire processen” op het departement. De toegang tot deze systemen is maandag geblokkeerd, waardoor een deel van de medewerkers niet meer kan inloggen.

Om wat voor systemen het gaat, wil een woordvoerder desgevraagd niet zeggen. Wel meldt zij dat de overheid gewoon geld kan uitgeven en ontvangen. „De dienstverlening aan burgers en bedrijven door de Belastingdienst, Douane en Toeslagen is niet geraakt”, laat het ministerie weten.

Het ministerie spreekt van „ongeautoriseerde toegang” die vorige week donderdag door de ICT-beveiliging is opgemerkt. „Naar aanleiding van de signalering is direct onderzoek gestart en is per vandaag de toegang tot deze systemen geblokkeerd.” Meer informatie zegt de woordvoerder nog niet te kunnen geven.

ANP

