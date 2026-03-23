Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brrr: deze week weer winterse buien

Er liggen een aantal zachte en zonnige dagen achter ons, maar deze week bewijst de bekende Nederlandse weerspreuk ‘maart roert zijn staart’ weer z’n gelijk. Er staan ons een aantal winterse buien te wachten, dus berg je winterjas nog maar niet op.

Dat meldt Weeronline. Vorige week kreeg de zon nog vrij spel. Dat mooie weer had overigens ook een keerzijde, want mensen die last hebben van hooikoorts kwamen er deze dagen niet makkelijk van af.

Vandaag en morgen nog vrij zacht

Het is vandaag nog vrij zacht, met temperaturen tussen de 11 tot 16 graden en een zwakke tot matige wind. In grote delen van het land schijnt het zonnetje, al zijn er ook wat wolken zichtbaar. Vanavond is het rustig weer, met weinig wind en vrij veel bewolking. Op sommige plekken komt nevel en mist voor. Het kwik daalt en in de nacht is het 3 tot 6 graden.

Morgenochtend schijnt de zon op veel plaatsen, maar de bewolking neemt geleidelijk toe bij een matige wind. In de middag is er een mix van zon en wolken. Met maxima tussen de 12 en 17 graden blijft het zacht. Morgenavond neemt de bewolking toe en later volgt regen. De wind neemt in kracht toe en de temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden.

Vanaf woensdag winterse buien

Vanaf woensdag draait het weer helemaal om. Het droge en zachte weer moeten we dan even achter ons laten. Het wordt een aantal dagen guur, met mogelijk winterse buien die gepaard gaan met korrelhagel, onweer en natte sneeuw. De wind is daarbij duidelijk aanwezig. Aan zee kunnen er zelfs zware windstoten tot 75 km/uur zijn. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door en kun je volgens de weersite mogelijk een regenboog spoten.

De temperatuur bungelt tussen de 7 en 9 graden. Door de wind voelt het gevoelsmatig nog kouder aan. 10 tot 12 graden is volgens Weeronline een gebruikelijke waarde voor eind maart, dus het is kouder dan gebruikelijk. Woensdagavond en -nacht kan de temperatuur dalen tot dicht bij het vriespunt en wordt het mogelijk glad.

Donderdag en de rest van de week

Donderdag is het wederom guur en buiig en staan korrelhagel, onweer en natte sneeuw opnieuw op het menu. Tussendoor breekt de zon af en toe door. De wind is matig tot krachtig en het wordt niet warmer dan 6 of 7 graden. Tijdens buien is het nog kouder en voelt het ook koud aan.

Daarna is het licht wisselvallig en lopen de temperaturen weer iets op. Ook vrijdag en zaterdag komt het nog tot buien, maar niet meer met een winters karakter en de frequentie wordt lager. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het warmt weer iets op. Vrijdag is het 8 of 9 graden en zaterdag kan het op veel plaatsen weer 10 graden worden. Vanaf zondag nemen de neerslagkansen mogelijk af. Langzaam loopt de temperatuur weer op naar een gebruikelijk getal voor maart.

Reacties