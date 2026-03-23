Defensie vindt 400 miljoen euro voor steun Oekraïne

Het ministerie van Defensie haalt 400 miljoen euro naar voren om ook dit jaar Oekraïne weer 3 miljard aan militaire steun te kunnen geven. Een ingewijde bevestigt maandag berichtgeving van De Telegraaf over de kasschuif.

Het gaat om geld dat is gereserveerd voor militaire hulp aan Oekraïne in 2029. Een kasschuif wordt vaker gebruikt om tekorten in een begroting op te lossen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met het kabinet over vier jaar oorlog in Oekraïne. Dan komt ook de hulp aan de orde. Een ruime meerderheid van de partijen staat achter het beleid om Oekraïne onverminderd te steunen.

Sinds de oorlog begon heeft Nederland jaarlijks 3,5 miljard euro aan Oekraïne gegeven. Een half miljard is bedoeld voor humanitaire en economische steun, bijvoorbeeld om de energie-infrastructuur te herstellen. Die ligt dagelijks onder Russisch vuur.

ANP

