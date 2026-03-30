Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De lente is begonnen, maar het weer blijft nog even guur en nat

Dacht je dat nu het officieel lente is, het ook echt lekker weer gaat worden? Helaas, dat zit er deze week nog even niet in. Volgens Weeronline start deze week guur, helaas met veel buien.

Vanaf woensdag verandert het weerbeeld een beetje: dan blijft het enkele dagen droog en wordt het wat zachter weer. In het paasweekend neemt zelfs de kans op wat warmer weer toe, maar buien zijn ook dan niet uitgesloten.

Grauwe start van de week

Vooral vandaag en morgen wordt het grauw weer. Er trekken meerdere buien over het land en lokaal is er zelfs kans op hagel. Het is een graad of 11, wat normaal is voor de laatste dagen van maart.

Als we woensdag maart achter ons laten en aan de nieuwe maand beginnen, is het opvallend droog en begint de zon ook weer meer te schijnen. „Woensdag overdag zou het zelfs een tijdlang vrijwel windstil kunnen zijn en daarmee best aangenaam voorjaarsweer”, meldt het weerbureau.

Zacht weer tijdens Pasen

Tijdens Pasen blijft het ook zacht. Al zal het weekend niet helemaal droog of zonnig verlopen. De wind draait naar zuid tot zuidwest, waardoor in het zuiden van het land maxima rond of net boven de 15 graden mogelijk zijn. „Vooral net na Pasen kan vrij warme lucht uit het zuiden van Europa mogelijk in de buurt van ons land terechtkomen met flink oplopende temperaturen tot gevolg.”

Naar de rest van april kijkt het weerbureau vrij positief: de verwachting is dat het in april vrij vaak droog blijft. De temperaturen zullen komen te liggen rond de 12 tot 15 graden in de eerste helft van de maand. De tweede helft van de maand gaat het om de 14 tot 18 graden.

Hooikoortspatiënten krijgen het te verduren

Halverwege de nieuwe maand is het droger dan gemiddeld. Fijn voor de lenteliefhebbers, maar minder fijn voor de mensen met hooikoortsklachten. Door de vroege droogste kunnen hooikoortsklachten ontstaan. Afgelopen week was de pollenconcentratie van de es, populier, iep en haagbeuk hoog, melden het LUMC in Leiden en ziekenhuis Elkerliek in Helmond.

„Van de genoemde soorten is het vooral de es die voor klachten kan zorgen”, schrijven experts van de ziekenhuizen samen met bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR). „Met pollenconcentraties van de es ruim boven de 300 pollen per kubieke meter lucht zullen ongetwijfeld heel wat mensen hooikoortsklachten ervaren hebben.” De afgelopen vijftig jaar werd dat niveau slechts drie keer eerder bereikt in maart.

Vorige Volgende

Reacties