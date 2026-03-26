Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal asielzoekers in Ter Apel snel gedaald

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten donderdag veel minder asielzoekers dan in de afgelopen dagen. Het aantal daalde van 2170 naar 2074. Dat betekent dat er in de afgelopen dag 96 plekken zijn vrijgekomen. Het is niet bekend waar de asielzoekers naartoe zijn gebracht.

Op woensdag had het aanmeldcentrum het hoogste aantal mensen sinds oktober 2024. Volgens opvangorgaan COA zitten alle opvanglocaties in het land vol. Mede daardoor blijft de organisatie gebruikmaken van opvanglocaties in Hardenberg en Epe, ook al hadden die al moeten sluiten.

Het COA had jaren geleden met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat er maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum mogen verblijven. Sinds eind januari zit het complex vrijwel dagelijks boven die limiet. In totaal heeft het COA al 6,5 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen. Hardenberg legde woensdag de eerste dwangsom op en ook Epe dreigt met sancties.

ANP

Reacties