Gorinchem deed aangifte van meerdere vormen van verkiezingsfraude

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft woensdag aangifte gedaan van meerdere vormen van verkiezingsfraude. Het gaat onder meer om beïnvloeding en ronselen van volmachten. Dat zei ze donderdag bij aanvang van een tweede informatiebijeenkomst voor de raad over het onderzoek naar mogelijke stemfraude in de Zuid-Hollandse gemeente.

Volgens Melissant doen de geruchten over het ronselen van stemmen al jaren de ronde, maar ontbraken namen en rugnummers. Nu zijn er volgens haar „wel hele concrete signalen van verkiezingsfraude”, in drie stemlokalen. Ze zei meer dan tien signalen van fraude te hebben ontvangen, via verschillende wegen.

Dinsdag maakte Gorinchem bekend dat er vermoedens zijn van stemfraude met volmachten en dat de politie en het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar doen. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of er een herstemming moet komen of dat de verkiezingsuitslag, die donderdagochtend door het Centraal Stembureau formeel is vastgesteld, wordt gerespecteerd.

ANP

