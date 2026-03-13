Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PvdA’er Heinhuis: bruine kroeg is officieel immaterieel erfgoed

De bruine kroeg komt op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. Dat heeft fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam Lian Heinhuis vrijdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Café Kockelmann.

In 2023 diende Heinhuis een voorstel in om bruine kroegen in de hoofdstad te beschermen en tot erfgoed te verheffen. Omdat ze vindt dat de bruine kroeg bij de ziel van de stad hoort, maar steeds meer van die „iconische plekken” verdwijnen. De gemeenteraad stemde er toen mee in om dat proces in gang te zetten.

„Dat zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar gesprekken plaatsvinden, waar je je buren een keer ziet. Of juist iemand spreekt die je helemaal niet kent, die heel anders is dan jij”, aldus Heinhuis bij Café Kockelmann. „Die plekken mogen we niet verliezen, die zijn te belangrijk.” Volgens Heinhuis kan de bruine kroeg ook in aanmerking komen voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed. „Maar de eerste belangrijke stap is gezet.”

Status

Het voorstel van Heinhuis in de gemeenteraad leidde ertoe dat een groep van kroegeigenaren, liefhebbers en erfgoedspecialisten een aanvraag deed bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, dat de Nationale Inventaris coördineert in samenwerking met UNESCO. „Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd, waarmee de bruine kroeg officieel de status van immaterieel erfgoed krijgt”, meldt de PvdA Amsterdam in een verklaring.

De erkenning is niet alleen van symbolische waarde. „Gemeenten worden hiermee ook nadrukkelijker gestimuleerd om bruine kroegen en lokale ondernemers te betrekken bij beslissingen over stedelijke ontwikkeling. De status biedt daarmee extra beleidsmatige legitimiteit om deze karakteristieke plekken te behouden”, aldus de PvdA.

ANP

Vorige Volgende

Reacties