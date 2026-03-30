Breda schiet COA te hulp met tijdelijke noodopvang 500 mensen

Breda schiet opvanginstantie COA te hulp met een tijdelijke noodopvang voor maximaal vijfhonderd asielzoekers. De opvang wordt ingericht in evenementenlocatie Breepark, aan de rand van de Brabantse stad.

De eerste mensen worden komende woensdag verwacht. In april is de locatie beschikbaar, maar in mei en juni niet. Dan staan er al grote evenementen op de planning en die gaan niet samen met de opvang van asielzoekers.

In juli en augustus mag het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de opvanglocatie opnieuw in gebruik nemen. Het gaat om een „sobere opvang” met bedden, eten en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Ook is er een gemeenschappelijke recreatieruimte.

Verantwoordelijkheid

„Breda wil haar verantwoordelijkheid nemen en andere gemeenten niet in de kou laten staan”, laat de gemeente weten. Die wil onder meer Ter Apel, Hardenberg en Epe helpen en is daarom akkoord gegaan met een hulpverzoek van het COA. In die eerste gemeente staat het overvolle aanmeldcentrum. In de laatste twee gemeenten zijn opvanglocaties langer open dan contractueel was afgesproken, omdat het COA een groot gebrek aan plaatsen heeft.

Epe en Hardenberg willen nu met dwangsommen de locaties dichtkrijgen. De burgemeesters van de twee gemeenten beklaagden zich vorige week ook samen met hun collega uit Harderwijk over andere gemeenten „die stelselmatig weigeren een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers”. Die worden daar door het Rijk „onvoldoende op aangesproken”, vinden ze.

Duidelijke afspraken

„We hadden gehoopt dat het openen van een noodlocatie niet meer nodig zou zijn”, zegt de Bredase wethouder Arjen van Drunen in een verklaring. „Met de spreidingswet zijn alle gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Het realiseren van structurele locaties heeft echter tijd nodig.” Hij hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld van Breda volgen. Aan het Rijk gaat het bestuur van de Brabantse stad nog laten weten dat „landelijke, heldere beleidslijnen en een eenduidige aanpak om de asielketen beheersbaar te houden de voorkeur hebben”, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Breda zegt „duidelijke afspraken” met het COA te hebben gemaakt over leefbaarheid en veiligheid. „Zo is afgesproken dat er meerdere straatcoaches aanwezig zijn op de locatie en daarbuiten die de asielzoekers helpen hun weg te vinden.” Ook zijn altijd begeleiding en beveiliging aanwezig op de opvanglocatie.

Voor inwoners en ondernemers in de omgeving organiseert de gemeente „op korte termijn” een inloopavond.

ANP

