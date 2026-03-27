Bram Moszkowicz ziet dat de asielnoodwet nú en alsnog kan worden ingevoerd: ‘De aanleiding is er’

Het is tijd om de asielnoodwet van Marjolein Faber tóch in te voeren. Daarvoor pleit Bram Moszkowicz. De jurist en opiniemaker legde in Nieuws van de Dag gisteravond uit waarom waarom dat kan.

De asielnoodwet was een veelbesproken plan van het vorige kabinet en kwam uit de koker van PVV / asielminister Marjolein Faber. De wet moest het in tijden van asielcrisis mogelijk maken om meteen maatregelen te kunnen nemen. Zo kan de asielinstroom drastisch worden beperkt en kunnen te volle opvangcentra worden vermeden. De asielnoodwet kwam er niet door meerdere juridische haken en ogen.

‘Cadeautje voor degenen die een asielnoodwet willen’

Bram Moszkowicz vindt dat de asielnoodwet in deze tijd alsnog moet worden ingevoerd, omdat het kan. In Nieuws van de Dag (SBS6) gaat de opiniemaker in op de deze week verstuurde brief van de huidige minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink. Die doet een klemmend beroep op gemeenten om snel noodopvang te regelen voor asielzoekers en statushouders. De reden: het is te druk. Moszkowicz: „De brief is een cadeautje voor degenen die een asielnoodwet willen.”

Moszkowicz vindt dat er geen sprake is van een beleidsprobleem, maar van een crisis. Hij wijst op twee punten die een asielnoodwet in ons land zouden rechtvaardigen: ‘Ernstige binnenlandse onrust’ en ‘situaties die de openbare orde en veiligheid van de staat ernstig bedreigen’. Moszkowicz: „Daar is sprake van. De minister zegt ‘het is urgent en het is kritiek’. Hij zegt ‘er is sprake van een uitzonderlijke situatie’. Hij schrijft ‘het systeem loopt tegen de grenzen aan’ en ‘er is een structureel tekort aan opvangplekken en er zijn gevolgen voor de openbare orde’.”

‘Ja, maar bij Europa val je op je bek’

Volgens Moszkowicz kun je, als hij zijn juridische bril opzet, nu een asielnoodwet invoeren. „Als er ooit een aanleiding geweest is, dan is die er. Middels die brief, de minister geeft het gewoon aan. Tegenstanders van zo’n asielnoodwet zeggen ‘ja, maar bij Europa val je op je bek’. Maar wat we nu doen: dwangsommen betalen omdat we er niet uitkomen. En het probleem wordt daarmee niet opgelost. Als je dit zou doen, zo’n noodwet, en Europa zegt ‘halt, je mag dat niet doen op basis van alle verdragen’, dan ga je betalen. Er zijn landen die boetes betalen. Maar dan betaal je én heb je een oplossing. Nu betaal je en heb je geen oplossing.”

In de video hierboven hoor je ook de reactie op Moszkowicz van Tweede Kamerlid Mona Keijzer.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

