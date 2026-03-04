Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna helft docenten heeft te maken met fysiek geweld door leerlingen en ouders

Bijna de helft van de docenten heeft te maken met fysiek geweld van een leerling of een ouder. Een recent onderzoek geeft een ontluisterend beeld weer.

Vakbond CNV en EenVandaag deden een rondvraag onder docenten op basisscholen, middelbare scholen en het mbo. Van de 451 docenten die de vragenlijst invulden, gaf 43 procent aan een vorm van fysiek geweld van leerlingen of ouders te hebben meegemaakt.

Vorig jaar schreef Metro al over een rapport van de Onderwijsinspectie, waaruit bleek dat personen met autoriteit, zoals een leraar of conciërge, steeds vaker worden gepest.

Schokkend beeld over geweld tegen docenten

In het onderzoek van EenVandaag staan schokkende voorbeelden. Zo is een docente van de middelbare school tijdens haar zwangerschap door een leerling op haar buik geschopt, werd een leraar door een leerling uit groep 6 met een hockeystick geslagen en brak een andere docent haar schouderblad nadat een vader haar had aangevallen omdat zijn kind voor een dag werd geschorst.

CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg spreekt van een „zorgwekkend beeld”, en zegt dat het niet om losse incidenten van geweld tegen een leraar gaat. Ze spreekt van een „structureel veiligheidsprobleem in het onderwijs.” „Het gaat om structurele vormen van geweld, intimidatie en bedreiging van zowel leerlingen als ouders tegen leraren.”

Scholen doen niet genoeg

Een veelgehoorde klacht is dat scholen niet genoeg doen tegen het geweld. 68 procent van de ondervraagde docenten vindt dat het schoolbestuur meer moet doen om te zorgen voor een veilige werksfeer op school. Volgens Woestenberg worden dit soort incidenten vaak genormaliseerd. „Terwijl een bestuur achter zijn docenten moeten gaan staan. Bied hen bescherming en neem ze serieus. En doe ook aangifte in gevallen waar dat nodig is.”

Bijna een kwart (23 procent) van de docenten denkt er serieus over na om het onderwijs te verlaten vanwege het toenemende geweld. CNV-voorzitter Woestenberg ziet dat in andere onderzoeken ook terug. De samenleving verhardt, stelt ze, en docenten passen daarvoor. „Die zeggen in deze arbeidsmarkt: ik ga wat anders doen. Dat kunnen we met het huidige lerarentekort echt niet gebruiken.” Hoewel het lerarentekort eind 2025 licht daalde naar 5800 fte, blijft de structurele krapte door onder meer vergrijzing en te weinig nieuwe instroom groot.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties