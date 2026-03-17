Benzineprijs stijgt tot boven de 2,50 euro per liter

De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor benzine in Nederland is dinsdagochtend tot boven de 2,50 euro per liter gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen aan de pomp de laatste weken hard opgelopen.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers wordt voor een liter Euro95 inmiddels 2,508 euro gevraagd. Dat is ruim 2 cent meer dan maandag en ook een nieuw record. Het vorige record dateerde uit juni 2022. Toen liepen de prijzen hard op na de Russische inval in Oekraïne en werd op een gegeven moment een prijs van 2,505 euro per liter genoteerd.

Eerder op de dinsdagochtend meldde UnitedConsumers tijdelijk een gemiddelde prijs van 2,504 euro per liter. Later stelde het consumentencollectief dat naar boven bij toen het meer gegevens had binnengekregen van de oliemaatschappijen.

Straat van Hormuz

Brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers voorspelde maandag al dat de prijs waarschijnlijk snel boven de 2,50 euro per liter zou uitkomen. Foolen verwachtte dat de onrust op de oliemarkt door het conflict voorlopig aanhoudt. Mogelijk gaan de prijzen aan de pomp komende tijd dus nog verder omhoog.

Door de blokkade van de Straat van Hormuz kunnen veel olietankers niet meer uit de Perzische Golf varen. Daardoor zijn de olieprijzen de laatste tijd fors gestegen.

Adviesprijs dure pomp

De dieselprijs aan de Nederlandse pomp ging onlangs al voorbij de 2,50 euro per liter. Later liep die prijs iets terug. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel staat nu op 2,486 euro.

Overigens kunnen automobilisten nog wel goedkoper uit zijn. De adviesprijs wordt vaak alleen bij dure pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gevraagd. Elders liggen de literprijzen soms wel tientallen centen lager.

Weinig vertrouwen

De olieprijzen gingen dinsdagochtend ook weer verder omhoog, nadat ze maandag hun eerste dip in bijna een week hadden laten zien. Amerikaanse olie en Brent, de maatstaf voor ruwe olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werden rond de 5 procent duurder.

Handelaren lijken nog weinig vertrouwen te hebben in het slagen van Amerikaanse plannen voor een door de VS geleide coalitie om de scheepvaart door de Straat van Hormuz te beschermen. Er blijven daarnaast gemengde signalen komen van de Trump-regering over de duur van de oorlog, terwijl Iran wel veel aanvallen uitvoert in het gebied. Soms worden daarbij ook schepen geraakt.

ANP

