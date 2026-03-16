Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Belastingbetaler dreigt miljarden te betalen voor schade in Groningen

De aardbevingen in Groningen, veroorzaakt door gasboringen, hebben jarenlang voor veel ophef gezorgd, en de gevolgen zijn nog steeds duidelijk voelbaar. Pas nu begint de echte fase van compensatie, omdat veel schade nog steeds aanwezig is.

Tegelijkertijd dreigt de Nederlandse staat op dit moment miljarden te veel uit te keren aan schadevergoedingen voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe. De grote vraag is: wat gaan deze kosten ons als belastingbetaler uiteindelijk eigenlijk opleveren?

Betalen aan schade in Groningen

Dat de schadevergoedingen de Nederlandse staat veel zouden gaan kosten, was bekend. Maar de staat dreigt miljarden euro’s te veel uit te keren aan schadevergoedingen na aardbevingen in Groningen en Noord-Drenthe. Daarvoor waarschuwen de exploitanten van het gasveld, Shell en ExxonMobil, samen met hun joint venture NAM, meldt Hart van Nederland.

Volgens hen komt de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Ze verwijzen naar een vertrouwelijke presentatie van het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), waaruit blijkt dat het aantal schadeclaims snel oploopt.

👇 Schademeldingen Groningen Gisteren heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen meer dan driehonderd meldingen van schade gekregen na een dubbele aardbeving in de buurt van Assen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat instituut is eigenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van schade door gaswinning uit het Groningenveld. De aardbeving bij Assen gebeurde in een ander gasveld, schreef Metro. Het was de eerste aardbeving in Drenthe sinds april vorig jaar, en de zwaarste in de provincie in ruim 25 jaar tijd. Tien meldingen gingen over een situatie die mogelijk acuut onveilig was. Een inspecteur heeft bij één van die meldingen gekeken, en daar waren volgens het instituut geen veiligheidsmaatregelen nodig. In de afgelopen decennia zijn er ruim 2000 aardbevingen geregistreerd die door gaswinning waren veroorzaakt. Daarvan waren er ruim honderd in Drenthe.

Schade vergoeden in Groningen

De rekening kan dus buitenproportioneel oplopen. „Dit aantal schademeldingen staat op geen enkele manier in verhouding tot de reëel opgetreden mijnbouwschade, als die er al is”, schrijft het IMG, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de schade, in de presentatie.

In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in handen is van De Telegraaf, waarschuwen de bedrijven dat de uiteindelijke rekening voor belastingbetalers kan oplopen tot miljarden euro’s.

In 2024 werden er 39.000 schademeldingen gedaan. Volgens de presentatie zal dat aantal de komende tijd fors toenemen.

Reacties