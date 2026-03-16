Belastingbetaler dreigt miljarden te betalen voor schade in Groningen
De aardbevingen in Groningen, veroorzaakt door gasboringen, hebben jarenlang voor veel ophef gezorgd, en de gevolgen zijn nog steeds duidelijk voelbaar. Pas nu begint de echte fase van compensatie, omdat veel schade nog steeds aanwezig is.
Tegelijkertijd dreigt de Nederlandse staat op dit moment miljarden te veel uit te keren aan schadevergoedingen voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe. De grote vraag is: wat gaan deze kosten ons als belastingbetaler uiteindelijk eigenlijk opleveren?
Betalen aan schade in Groningen
Dat de schadevergoedingen de Nederlandse staat veel zouden gaan kosten, was bekend. Maar de staat dreigt miljarden euro’s te veel uit te keren aan schadevergoedingen na aardbevingen in Groningen en Noord-Drenthe. Daarvoor waarschuwen de exploitanten van het gasveld, Shell en ExxonMobil, samen met hun joint venture NAM, meldt Hart van Nederland.
Volgens hen komt de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Ze verwijzen naar een vertrouwelijke presentatie van het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), waaruit blijkt dat het aantal schadeclaims snel oploopt.
Schade vergoeden in Groningen
De rekening kan dus buitenproportioneel oplopen. „Dit aantal schademeldingen staat op geen enkele manier in verhouding tot de reëel opgetreden mijnbouwschade, als die er al is”, schrijft het IMG, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de schade, in de presentatie.
In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in handen is van De Telegraaf, waarschuwen de bedrijven dat de uiteindelijke rekening voor belastingbetalers kan oplopen tot miljarden euro’s.
In 2024 werden er 39.000 schademeldingen gedaan. Volgens de presentatie zal dat aantal de komende tijd fors toenemen.
