Automaat-examen in opmars: wordt dat de nieuwe norm?

Het aantal automaat-rijexamens is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Tegelijkertijd is er steeds meer discussie om dit rijbewijs de standaard te maken. Dat kan gevolgen hebben voor de eisen die aan het rijbewijs worden gesteld.

Waar er in 2015 nog ruim 8200 automaat-rijexamens werden afgelegd, ging het tien jaar later, in 2025, om bijna 61.000 automaat-examens.

Klassiek rijbewijs het populairst

Het klassieke rijexamen, waarbij leerlingen moeten schakelen, blijft ronduit het populairst. In totaal werden er vorig jaar ruim 496.000 rijexamens afgelegd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), die RTL Z in handen heeft. 12 procent daarvan was een ‘automaat-examen’. In 2015 was dat slechts 2 procent. Overigens zijn er in 2024 strengere regels ingevoerd voor het behalen van een rijbewijs, met als doel het slagingspercentage op te krikken en ervoor te zorgen dat bestuurders veiliger zouden rijden.

Dat veel jongeren kiezen voor een schakelauto, komt volgens diverse rijschoolbrancheverenigingen doordat zij nog niet genoeg geld hebben om een elektrische auto te kopen, die vaak duurder zijn in aanschaf dan benzine- of dieselauto’s.

Een andere reden is dat een automaatrijbewijs nog niet wordt gezien als de standaard, rijbewijs B. Met een rijbewijs voor alleen een automaat mag je niet in een schakelauto rijden. Om toch in zo’n auto te kunnen rijden, moet je extra lessen volgen en opnieuw praktijkexamen doen. Dat speelt mee in de keuze van kandidaten om toch voor een schakelrijbewijs te gaan. Je kunt daarmee in elk type auto rijden.

Rijscholen terughoudend met alleen automaat

Omdat veel kandidaten kiezen voor rijlessen in een schakelauto, zijn rijscholen volgens het CBR terughoudend om al hun voertuigen te vervangen door automaten. Zij zijn bang dat ze een deel van de doelgroep dan niet meer kunnen bedienen. Bovendien bestaat het grootste deel van de rijscholen uit eenpitters, die maar één lesauto tot hun beschikking hebben.

Door nieuwe Europese wetgeving kan het automaatrijbewijs de standaard worden in Nederland. Europese landen moeten deze richtlijnen nog omzetten in nationale wetgeving. Momenteel werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CBR en de RDW samen om de opties te verkennen. Zij verwachten dat er in 2027 meer duidelijkheid komt.

Wat betekent dat voor Nederland?

Diverse brancheorganisaties staan achter die omschakeling – dat een automaatrijbewijs de standaard wordt. Bovag vindt dat het binnen korte termijn al de standaard moet worden. De Federatie Autorijschool Management (FAM) pleit voor een aparte schakelmodule. Kandidaten die in een automaat hebben leren rijden, kunnen na het behalen van deze module alsnog in een schakelauto rijden.

Een andere reden dat brancheorganisaties positief staan tegenover de overstap naar een automaat, is dat de kosten van brandstof sterk zijn gestegen als gevolg van de oorlog. De brandstofprijzen staan nu zelfs op het hoogste niveau in 2,5 jaar tijd. De verwachting is dat die prijzen voorlopig hoog blijven. Elektrische auto’s zijn duurder in aanschaf, maar qua onderhoud en gebruik juist goedkoper. Vooral rijscholen moeten deze kosten nu dragen – en berekenen die mogelijk door aan kandidaten.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

