Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elke acht dagen wordt een vrouw vermoord: ‘Femicide kent geen kleur, ras of geloofsovertuiging’

Voorafgaand aan de Feminist March zijn vandaag op de Dam in Amsterdam de namen voorgelezen van slachtoffers van femicide. De lijst werd voorgedragen te midden van vele paren rode hakken, die onder meer Kamerleden doneerden om de vrouwen te herdenken. Metro was aanwezig en sprak met o.a. initiatiefnemer Yesim Candan en oud-politica Lilian Marijnissen. Dat zie je in de video hierboven.

„Drie jaar geleden wisten heel veel mensen niet wat femicide was. Zelfs een minister die de vraag kreeg wat hij ertegen ging doen, gaf als antwoord: ‘Wat is femicide?’ Ik heb het idee dat niemand nu meer om dat woord heen kan”, zei Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA).

De Rode Hakken Demonstratie is bedacht door een Turkse kunstenaar nadat daar in 2018 een recordaantal vrouwen was vermoord. Het is de zesde keer dat de hakken in Nederland worden neergezet op Internationale Vrouwendag, maar de eerste keer dat de namen daarbij zijn voorgelezen, zegt organisator Yesim Candan.

Aandacht voor femicide

Van de enkele tientallen toeschouwers waren er meerdere zichtbaar geëmotioneerd. Behalve de namen van de vrouwen werden ook hun leeftijden vermeld, en van sommigen hoelang ze zwanger waren. Lena Olivier van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG), Olcay Gulsen en Sinan Can lazen de lijst voor.

„Het is heel belangrijk om namen te noemen, zodat we ze niet vergeten”, zei Can. Volgens Gulsen wordt femicide nog te vaak ten onrechte in verband gebracht met culturele achtergrond: „Op deze lijst staan net zoveel Nederlandse als buitenlandse namen. Femicide kent geen kleur, ras of geloofsovertuiging.”

Candan zei ’s ochtends al de politie te hebben gebeld, omdat de organisatoren werden lastiggevallen door een man.

Video door Matthew Chin A Joe.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties