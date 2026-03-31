Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aardbevingen Groningen zorgen voor angst- en depressieklachten

Inwoners van Groningen die langdurig te maken hebben met aardbevingen door gaswinning, kampen aantoonbaar vaker met angst- en depressieklachten.

Het gaat om tienduizenden extra gevallen van onder meer somberheid, concentratieproblemen en spanningsklachten, blijkt uit nieuw onderzoek van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek naar mentale gevolgen van aardbevingen in Groningen

De wetenschappers gebruikten voor het onderzoek gegevens uit Lifelines, een grootschalig gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland dat sinds 2006 ruim 167.000 deelnemers volgt. Zij koppelden deze informatie vervolgens aan data van het KNMI over alle aardbevingen in Nederland tussen 1986 en 2021. Dat zijn er in totaal meer dan duizend.

Door deze twee datasets met elkaar te combineren, konden de wetenschappers een duidelijk verband aantonen: de aardbevingen dragen daadwerkelijk bij aan een verslechtering van de mentale gezondheid.

Hoe meer aardbevingen, hoe meer angstklachten

Hoe vaker mensen aardbevingen meemaken, hoe meer zij klachten rapporteren. Het gaat daarbij niet om officiële diagnoses, maar om symptomen zoals somberheid, verlies van interesse, rusteloosheid en spanning.

Tussen 2007 en 2021 leidde dit tot tienduizenden extra meldingen van angst- en depressieklachten in het getroffen gebied. Volgens onderzoeker Jochen Mierau reiken de gevolgen verder dan individuen alleen. „Als veel mensen in een regio kampen met stress en somberheid, werkt dat door in gezinnen, op het werk en in het sociale leven.”

Effecten verdwijnen niet automatisch

De gaswinning is inmiddels gestopt, maar dat betekent niet dat de effecten automatisch verdwijnen. Er vinden nog steeds aardbevingen plaats en veel schadeclaims zijn nog niet afgehandeld.

Volgens de wetenschappers toont dit aan dat ook kleinere, terugkerende bevingen een langdurige impact kunnen hebben op hoe mensen zich voelen. Ze vergelijken het in het onderzoek met de nasleep van grote natuurrampen.

Gezondheidseffecten moeten ook serieus genomen worden

Met het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Health Economics, willen de wetenschappers het belang benadrukken van gezondheidseffecten, bij grote energieprojecten. In plaats van enkel focussen op economische opbrengsten.

„Het is belangrijk dat we niet alleen de fysieke schade herstellen, maar ook de psychologische impact van voortdurende onzekerheid serieus nemen”, aldus Mierau. „Als de gevolgen te groot zijn, moet je durven ingrijpen.”

Reacties