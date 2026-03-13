Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vier verdachten aangehouden na explosie bij synagoge Rotterdam

De politie heeft vier mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam, in de nacht van donderdag op vrijdag.

De verdachten werden aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. Daar viel volgens de politie een voertuig op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van een van de daders bij de explosie bij de synagoge.

De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en om een tiener van 17 jaar oud.

‘Ernstig incident’

De politie zegt met een groot team van rechercheurs onderzoek te doen naar de explosie aan het A.B.N. Davisplein, die de politie een „ernstig incident” noemt. Of de aangehouden mannen van plan waren om ook een explosie te veroorzaken bij de synagoge waar ze werden opgepakt, wilde de politie nog niet zeggen.

In de nacht van zondag op maandag was er een ontploffing bij een synagoge in het Belgische Luik. Of er een link is tussen de beide explosies liet de politie ook in het midden.

ANP

