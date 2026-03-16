Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeder Natalee Holloway doet aangifte tegen Joran van der Sloot

De moeder van Natalee Holloway heeft in Nederland aangifte gedaan tegen Joran van der Sloot voor de dood van haar dochter. Advocaat Annemiek van Spanje meldt dat met deze aangifte de Nederlandse autoriteiten wordt verzocht om Van der Sloot alsnog te vervolgen.

Natalee Holloway verdween in de nacht van 30 mei 2005 op Aruba, 18 jaar oud. Van der Sloot werd dat jaar en in 2007 aangehouden, maar is destijds nooit formeel vervolgd voor betrokkenheid bij haar verdwijning of dood.

Moeder Beth Holloway hoopt dat Nederland zal overgaan tot vervolging van Van der Sloot, die in Peru in de gevangenis zit voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores. „Ik kan me niet voorstellen dat Van der Sloot op enig moment zijn leven in vrijheid zou kunnen voortzetten zonder dat hij ooit verantwoording heeft afgelegd voor de dood van mijn lieve dochter Natalee”, zegt Holloway in een persverklaring, die is gedeeld door de advocaat.

Peter R. de Vries

In de Verenigde Staten is Van der Sloot (38) veroordeeld tot twintig jaar cel voor de afpersing van Beth Holloway. Hij had de vrouw om 250.000 dollar gevraagd in ruil voor informatie over haar dochter. In het kader van die zaak heeft Van der Sloot in ruil voor strafvermindering volgens Holloway bekend dat hij Natalee op het strand van Aruba heeft gedood en dat hij haar lichaam in het water heeft gedumpt.

Volgens advocaat Van Spanje hebben de Arubaanse autoriteiten in 2023 nog aangegeven dat het onderzoek naar de dood van Natalee nog niet is afgesloten „en naar aanleiding van de bekentenis van Van der Sloot opnieuw wordt beoordeeld”. Maar er is geen zichtbare vooruitgang geboekt, aldus Van Spanje.

Wijlen Peter R. de Vries heeft als misdaadverslaggever ruim aandacht besteed aan de zaak rond Natalee Holloway.

ANP

Reacties