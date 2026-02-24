Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ziekmakend isolatieschuim in tienduizenden woningen: welke klachten kun je ervan krijgen?

Veel mensen isoleren hun huis, om de duurzaamheid ervan te verhogen. Tegelijkertijd kan die actie ook mensen ziek maken. In tienduizenden Nederlandse woningen is namelijk isolatieschuim aangetroffen dat mogelijk gezondheidsklachten veroorzaakt. De GGD pleit voor een verbod op het gebruik van UF-schuim. Maar wat is dit precies en welke gezondheidsklachten kunnen er ontstaan?

Nu de energieprijzen stijgen, laten steeds meer mensen hun woning isoleren om kosten te besparen. Metro zette al eerder een aantal tips op een rij om je huis te verduurzamen. Daarvoor hoef je niet meteen je huis helemaal te verbouwen. Met een aantal kleine maatregelen zou je zo al 220 euro kunnen besparen. Het verduurzamen van je woning is weliswaar goed voor het milieu en je portemonnee, maar het isolatieschuim kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

In een groot aantal woningen is isolatieschuim aangebracht dat niet volgens de juiste normen zou zijn verwerkt. Het gaat om UF-schuim, een veelgebruikt isolatiemateriaal dat de afgelopen jaren op grote schaal is toegepast bij het verduurzamen van woningen. Dat schuim bevat de stof formaldehyde, die op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM staat. Formaldehyde is door internationale gezondheidsinstanties aangemerkt als kankerverwekkend bij langdurige blootstelling.

Klachten over gezondheidsproblemen door UF-schuim?

Op zeker zeven woonlocaties heeft het schuim gezondheidsklachten veroorzaakt, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het gaat zowel om huur- als koopwoningen. Het gaat om bewoners van huurwoningen in Elst (Utrecht), Dalfsen, Dedemsvaart, Capelle aan de IJssel en Purmerend en om particuliere huiseigenaren in Oostzaan en Nieuwegein.

Bewoners van getroffen huizen klagen over uiteenlopende gezondheidsproblemen. De dampen die bij onjuiste verwerking kunnen vrijkomen, kunnen op korte termijn benauwdheid, hoofdpijn en huidklachten zoals eczeem veroorzaken. Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem precies is en of het schuim daadwerkelijk onjuist is aangebracht.

GGD pleit voor verbod op UF-schuim

De GGD pleit daarom voor een verbod op het gebruik van UF-schuim. In een uitzending van Zembla, die donderdagavond op NPO 2 te zien is, zegt milieu-epidemioloog Jeroen de Hartog van GGD Utrecht dat het risico al jaren bekend is en dat het gebruik van dit type schuim moet stoppen.

In Dalfsen staan twee appartementencomplexen al drie jaar leeg omdat de formaldehydeconcentraties daar te hoog zijn. Op andere locaties mogen bewoners bepaalde ruimtes in hun woning niet gebruiken, vanwege verhoogde waarden die gevaarlijk kunnen zijn voor hun gezondheid.

Risico al tientallen jaren bekend

Dat formaldehyde gezondheidsrisico’s kan opleveren, is al bijna vijftig jaar bekend. In 1980 overwoog het ministerie van Volksgezondheid een verbod op UF-schuim, maar dat kwam er niet. Volgens onderzoek van Zembla speelde een lobby van chemieconcern Akzo, producent van formaldehyde, daarbij een rol.

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laat weten eerst het onderzoek van de GGD af te wachten voordat er wordt gekeken naar eventuele vervolgstappen of aangepaste regelgeving.

