Yard Legend (42) knapte – gratis – al bijna 400 tuinen op voor mensen die dat zelf niet kunnen

Kleine daden, grote impact. Daarmee tovert Yard Legend, zoals Son Cicilia zichzelf noemt, een grote glimlach op het gezicht van heel veel Nederlanders. Dat lukt hem door bij mensen die dat zelf niet goed kunnen, de tuin op te knappen. Gratis en voor niets. Het leverde hem voor komende week een nominatie op voor The Best Social Awards (categorie Beste Positieve Impact).

Alle reden voor Metro om deze Brabantse Yard Legend te spreken. Cicilia valt namelijk op op social media (bijna 100.000 volgers inmiddels op Instagram en 48.000 op TikTok). Hij heeft materiaal genoeg, want als Yard Legend je wildernis omtovert tot een fris tuintje, zijn daar twee musts aan gekoppeld. Hij wil het verhaal van de tuineigenaar aanhoren en je moet toestemming geven voor het in beeld brengen van de actie. Niet voor zijn ego, maar om bekendheid voor zijn ‘werk’ te krijgen en zo nog meer mensen de kans te geven zich aan te melden. Waarom doet hij dat toch?

Yard Legend wist: ‘Dit is me op het lijf geschreven’

„Niemand verdient het om vergeten te worden”, vindt Yard Legend. „We maken tuinen weer levend en planten hoop in aarde én harten. Niet omdat het moet, maar omdat het nodig is.” Son Cicilia is een 42-jarige ondernemer uit Breda, met twintig jaar ervaring in de tuinwereld. Hij wil de wereld – en de tuinen – graag een beetje mooier maken en daarom trekt hij nu precies een jaar heel Nederland door. Regelmatig geassisteerd door zijn kinderen van 17 en 20, belt hij aan bij mensen die zijn aangemeld. Mensen die door wat voor reden dan ook hun tuin in een oerwoud zagen veranderen. Binnen een jaar heeft hij zo’n vierhonderd tuinen van een nodige opknapbeurt voorzien.

Son Cicilia heeft nu zo’n twaalf jaar een eigen hoveniersbedrijf. Daarmee onderhoudt hij de meest prachtige tuinen bij vaak kasten van huizen. Er knaagde echter wat, want die tuinen waren van zichzelf al mooi. Het is leuk geld verdienen, maar was dat nou zijn uitdaging voor altijd? „Toen zag ik een filmpje uit Amerika, met net zoiets als ik nu als Yard Legend doe. Ik wist meteen: dit is me op het lijf geschreven, dit moet ik gewoon gaan doen.”

Passief inkomen vult de bankrekening, dus hij kan eropuit

Maar moet deze vrolijke Brabo niet gewoon werken voor de kost dan?, horen we je als Nederlander al denken. Deels houdt Cicilia zijn hoveniersbedrijf nog aan, maar hij schaalt die werkzaamheden af. Hij heeft ook een passief inkomen door wat vastgoed waar geen hypotheek meer op zit, te verhuren. Ook de hypotheek op zijn eigen woning is zo goed als afbetaald. Zo kan hij doen wat hem zo lief is: Yard Legend zijn en mensen helpen die dat (tijdelijk) zelf niet meer kunnen.

Eerst reed Yard Legend gewoon rond en belde hij aan bij mensen bij wie hij zag dat de tuin een wildernis was. Hij viel al snel op en dat bracht succes, als je dat zo mag noemen. Tegenwoordig moet je je bij Cicilia met een verhaal aanmelden. Zo kan hij inschatten wie hem echt nodig heeft. Wie het werk van Yard Legend waardeert, kan sponsor worden of doneren („om de kosten te dekken”). Om alles netjes te kunnen regelen, heeft hij vorige week de stichting We Are Legend in het leven geroepen.



Yard Legend in tuin van mensen ‘die echt niet lui zijn of zo’

Dat Yard Legend alles filmt (je ziet in de video hierboven hoe het tuinen opknappen versneld wordt afgespeeld), bleek een schot in de roos. Cicilia: „Dat vinden de mensen leuk om te zien. Vanuit mijn ervaring weet ik wat een opgeknapte tuin met iemand doet. Er zijn altijd mensen die tussen wal en schip raken, die nergens worden geholpen. Die help ik graag. Het zijn echt geen luie mensen of zo. Ze hebben mentale of fysieke problemen, ouderdom, zijn ziek. Ik kom bij mensen die al vijftig jaar hetzelfde huurhuis hebben, altijd zelf hun tuintje hebben kunnen onderhouden. Maar door ouderdom of fysieke problemen gaat het opeens niet meer. Als je dan niemand om je heen hebt om te helpen…”

Inmiddels krijgt Yard Legend meer aanmeldingen dan hij aankan. Het liefst helpt hij vier mensen op een dag, maar een rit Breda – Groningen is niet zomaar gedaan. „Het is voor mij best moeilijk om te selecteren, omdat ik allerlei soorten verhalen te lezen krijg. Vaak zijn ze schrijnend.” Foto’s zeggen hem meestal veel. „Een tuin zegt vaak iets over iemand en is dan een verlengstuk van de mens in de woning. Je ziet gauw genoeg of er iets aan de hand kan zijn.”

Man in tranen en een schrijnend verhaal

Yard Legend denkt bijvoorbeeld terug aan een oudere man, die niet lang geleden harstikke gezond was en bijna alles zelf kon doen. Een scooterongeluk zorgde echter voor meerdere botbreuken. „Zijn leven stond op z’n kop”, zeg Cicilia. „En zijn tuin groeide door. Het opknappen lukte de meneer zelf niet meer en zijn woningcorporatie liet hem zitten.” De man was in tranen toen hij het resultaat van Yard Legend zag.

Een jongere vrouw uit Purmerend was in een zeer giftige relatie beland en dat had z’n weerslag op haar en de kinderen. En de tuin. Yard Legend: „Mijn mijn zoon ben ik er aan de slag gegaan, want het was één grote jungle. Zij was zo dankbaar en die dankbaarheid uitte zij onder elke video die na haar verscheen. Steeds weer, met elke keer een lief bericht. Begin oktober kreeg ik helaas te horen dat zij was overleden aan de gevolgen van medicatie en alcohol. Zij was nog maar een dertiger. Het leven was haar, ondanks het lichtpuntje dat ik haar had proberen te geven, toch te veel geworden. Dat ging me niet in ‘de kouwe kleren’ zitten.”

Yard Legend vindt dat er structureel wat moet gebeuren

Wie vierhonderd tuinen in het eerste jaar las, weet dat Yard Legend er dan regelmatig meer dan één op een dag moet doen. Cicilia lacht door zijn videoscherm: „Laten we zeggen dat ik er inmiddels wat handigheid in heb. Een tuin is voor mij echt niet moeilijk om aan te pakken. Zoals gezegd: kleine daad, grote impact. Ik vond het altijd al het leukst om in ‘jungles’ aan de slag te gaan. Lekker dat grove werk, veel leuker dan bij die villa’s waar alles tot in de puntjes geregeld moet worden.”

Mensen voelen zich wel vertrouwd bij Yard Legend, denkt hij de vrolijke tuinman zelf. Bij hem doen ze gemakkelijk hun verhaal, wat uit alle video’s ook wel blijkt. „Die tuin maak ik bij wijze van spreken in een split second mooi. Toch wil ik graag een duurzame en structurele oplossing vinden voor de mensen die ik help. Binnenkort ga ik daarom met gemeentes en woningcorporaties in gesprek. Ik kan namelijk niet overal komen en bij mensen die niet geholpen worden, gaat het van kwaad tot erger. Kinderen kunnen niet meer naar buiten, de gordijnen blijven dicht, mensen durven geen bezoek meer te ontvangen. Dat heeft natuurlijk me schaamte te maken. En tja, het kan vaak zo gemakkelijk opgelost worden…”

Onafhankelijk

Wat Cicilia betreft komt er een systeem waarbij hij bijvoorbeeld interventies kan uitvoeren. „Dat ik langskom als een corporatie of gemeente signalen over een gezin of iemand ontvangt. Een instantie aan de deur schrikt al snel af, met Yard Legend gaat dat misschien wat beter. Als onafhankelijke partij worden we dan ingezet en op een laagdrempelige manier wil ik met mensen in gesprek gaan.” Vervolgens wordt hun tuintje – uiteraard – aangepakt. „Tot slot gaan we dan kijken of een huurder het zelf weer kan of dat ik iemand binnen hun netwerk, familie, buren of een vrijwilligersorganisatie, moet inschakelen om twee, drie keer per jaar de tuin te doen.”

