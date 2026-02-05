Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wolf mag nog steeds niet worden afgeschoten: ‘PVV heeft zijn kiezers in de steek gelaten’

De Tweede Kamer sprak gisteren weer eens over de wolf, de regeling Landelijke Aanpak Wolven (LAW) in het bijzonder. BBB-staatssecretaris Jean Rummenie hoopt ermee verder te kunnen in zijn laatste kabinetsweken en daarmee ook zijn opvolger op het ministerie van Landbouw. Hij kwam in de Kamer van een koude kermis thuis en wijst naar de PVV in het bijzonder.

„Misschien bent u het al zat, maar het blijft een discussie“, meldde Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen voor het item begon. Het is duidelijk: de wolf wordt nogal veel besproken. In het nog demissionaire kabinet met BoerBurgerBeweging (BBB) zou het roofdier ‘worden aangepakt’, maar er is vooral gepraat. „Gaan we de wolf nu afschieten, of niet?”, zegt Van Groningen.

Zeven maanden vragen stellen over de wolf

Jean Rummenie, je ziet hem in de video hierboven, is steeds met de wolf bezig geweest. „Ik heb er eerst voor gezorgd dat de beschermende status naar beneden ging. Dat was in maart 2025 het geval.” Rummenies wet heeft hij vervolgens de vorige zomer „aan beide Kamers voorgehangen”. „Men heeft zeven maanden vragen gesteld aan mij. Die heb ik allemaal keurig beantwoord. Vorige week hadden we een Tweeminutendebat. Toen dacht ik: ‘Nu gaat ie komen’ en zou de wet bij de volgende ministerraad worden goedgekeurd en naar de koning gaan.”

De staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vindt „het echt heel dringend”. Volgens Rummenie zitten burgemeesters in ons land om duidelijk beleid te springen. In zijn wet zou een wolf, die als probleemwolf wordt gezien, mogen worden afgeschoten. Een motie daarover van BBB-collega Caroline van der Plas, haalde het in de Tweede Kamer gisteren niet.

‘Zij kan zelf haar honden niet meer uitlaten’

Rummenie had stemmen van de PVV nodig om aan de slag te kunnen. De partij van Geert Wilders zou volgens hem voor stemmen, maar ging uiteindelijk mee met de Partij voor de Dieren en stemde tegen. „De PVV heeft zijn kiezers in de steek gelaten”, vindt Rummenie nu.

De staatssecretaris wees niet alleen op de PVV, maar ook op het CDA, D66 en één vrouw in het bijzonder, het nieuwe Kamerlid Renate den Hollander (VVD). „Zij woont nota bene in een natuurgebied waar zij zelf haar honden niet meer kan uitlaten.” Bij het CDA en D66 zag hij het eerder aankomen dan bij de PVV: „Ik denk dat de nieuwe coalitie deze bonbon voor zichzelf wil houden.”

Angst voor wolf bij kind

De BBB’er is zeer teleurgesteld: „Dit is zeer ernstig. Mensen beseffen niet hoe urgent en gevaarlijk de situatie in de regio is.” Thomas van Groningen: „U zegt zelfs: let op, er kan ieder moment zomaar een dode vallen.” Rummenie is bang dat we meemaken dat een wolf een kind doodbijt. „Meneer Van Groningen, het is niet de vraag ‘of’, maar ‘wanneer’.”

