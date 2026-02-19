Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wintersporters opgelet: zeer hoog lawinegevaar in Franse Alpen

Wie deze dagen op wintersport is in de Alpen, moet rekening houden met een uitzonderlijk groot risico op lawines.

De afgelopen dagen zijn er meerdere incidenten geweest met lawines, soms zelfs met een fatale afloop. In veel regio’s in de Alpen geldt lawinegevaar niveau 4 (groot) en lokaal kan dat zelfs oplopen tot niveau 5 (zeer groot), zo meldt Weeronline.

Grote, spontane lawines

Dat betekent dat er niet alleen lawines voorkomen als gevolg van wintersport, maar dat er ook sprake kan zijn van grote spontane lawines. Deze lawines kunnen zelfs de lager gelegen gebieden bereiken. Wegen en pistes kunnen daardoor tijdelijk niet toegankelijk zijn. Metro schreef al eerder dat wintersport gevaarlijker is geworden door klimaatverandering.

De afgelopen dagen zijn in de Alpen al veel lawines gemeld. In Tirol werden tussen 10 en 16 februari alleen al rond de honderd lawines geregistreerd. Door de combinatie van veel sneeuwval en een instabiel sneeuwdek kan sneeuw vrij eenvoudig gaan schuiven. Soms zelfs zonder duidelijke aanleiding.

Opnieuw veel sneeuw verwacht

Vandaag trekt een actieve neerslagzone over de Alpen. Vooral in de Franse Alpen en Noord-Italië kan daarbij lokaal 30 tot 60 centimeter sneeuw vallen. In andere regio’s wordt 5 tot 20 centimeter verwacht. De sneeuwvalgrens ligt laag, tussen 600 en 1000 meter, waardoor ook er ook in de lager gelegen skigebieden sneeuw kan vallen.

Morgen blijft het vooral sneeuwen langs de noordkant van de Alpen. Boven 1000 meter kan er in bepaalde regio’s van Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland nog 10 tot 20 centimeter sneeuw bij komen. Aan de zuidkant van de Alpen is het vaker droog en kan de zon doorbreken. In het hooggebergte staat echter een krachtige noordelijke föhnwind. Hierbij kunnen windstoten voorkomen tot ongeveer 100 kilometer per uur, wat het lawinegevaar voorlopig hoog houdt.

Weekend geleidelijk rustiger

In het weekend wordt het geleidelijk aan rustiger. Eerst trekt er nog een zwakke sneeuwzone langs de noordkant, maar boven 1.200 meter valt nog slechts een paar centimeter. Daarna neemt de neerslag af en komt er geleidelijk meer ruimte voor zonneschijn, vooral in de Franse Alpen.

De wind neemt richting zondag af en het weerbeeld wordt rustiger. Begin volgende week blijft het grotendeels droog met afwisselend zon en wolkenvelden.

