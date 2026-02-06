Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blijft het dit weekend zo koud en glad? Dit staat ons te wachten

Buiten is het koud en guur, typisch winterweer. Wat kunnen we verwachten in het weekend? Komt er opnieuw sneeuw, of wordt het typisch Hollands kwakkelweer: guur en regenachtig?

Op sommige plaatsen is het nu nog glad. In de loop van het weekend verdwijnt die gladheid vrijwel overal. Ook gaat het dooien. Goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan kou, want de temperaturen lopen op naar 9 tot 12 graden in het zuiden, 8 tot 10 graden in het midden en 2 tot 6 graden in het noorden. De regionale verschillen blijven dus groot.

Vandaag heeft vooral het noorden van het land nog te maken met gladheid. Metro zette al eerder een aantal adviezen op een rij, voor hoe je veilig kunt autorijden bij gladheid. Van het zuiden naar het noorden trekt er een neerslagzone over het land. In Noord-Nederland is daarbij opnieuw kans op ijzel.

Morgen: zon in het zuiden, grijs in het noorden

Morgen begint de dag in het noorden grijs, met veel lage bewolking en plaatselijk mist. Het wordt nauwelijks warmer dan 3 graden in de gebieden waar het mistig is. Buiten de mist kan het in het noorden 5 tot 8 graden worden.

In het midden en zuiden voelt het een stuk zachter aan. Geregeld is er zon, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Door de zwakke zuidoostenwind is het buitenweer aangenaam. Het blijft lange tijd droog, al neemt morgenavond in het zuidwesten de kans op regen toe.

Zondag: vaak droog, noorden kil

In de nacht naar zondag en op zondag zelf kan plaatselijk een bui voorkomen, maar vaker blijft het droog. Wolkenvelden en korte momenten met zon wisselen elkaar af. In het noorden blijft het grijs en kil met temperaturen tussen 2 en 5 graden. In het zuiden wordt het opnieuw zachter met 9 tot 11 graden. De zuidoostenwind blijft zwak. Naar verwachting keert de winterkou terug in de tweede helft van februari.

