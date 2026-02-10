Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe wordt het weer met carnaval? Van zacht en zon, tot fris, hagelstenen en natte sneeuw

Voor het feest losbarst, is natuurlijk dé vraag: hoe wordt het weer met carnaval? Moet de paraplu mee of wordt het misschien wel juist zacht en dus heerlijk? Weerdienst Weeronline geeft een soort van uitsluitsel, want het kan alle kanten op.

Carnaval wordt officieel van komende zondag tot en met dinsdag gehouden, maar op veel plaatsen ten zuiden van de rivieren (en ook op plekken daarboven), is het ook vrijdag en zeker op zaterdag al feest. Metro’s lezerscolumnist Leon Koop, een Brabander, legde vorige week uit dat je carnaval eigenlijk ‘niet uit kunt leggen, maar moet beleven‘. Doe er je voordeel mee. De Telegraaf proefde al sfeer tijdens ‘de elfde van de elfde’, dat zie je in de video hierboven. Een feestvierder geeft heel wat geld aan carnaval uit: „Net zo duur als een vakantie naar Mexico.”

Weer tijdens carnaval begint zacht

Terug naar het weer tijdens carnaval. Aanvankelijk is het vrij zacht voor de tijd van het jaar, voorspelt Weeronline, maar vanaf vrijdag gaan de temperaturen omlaag. Het carnavalsweekend verloopt vrij fris met maxima van 3 of 4 graden en ’s nachts op veel plaatsen lichte vorst. Hierbij trekken ook af en toe wat buien over die winters van karakter kunnen zijn. Na het weekend wordt het weer zachter, maar blijft het wisselvallig.

Vera Buis van de weerdienst meldt: „Door een zuidwestelijke stroming bevinden we ons op dit moment in een vrij zachte periode. De temperatuur loopt tijdens Aswoensdag zelfs op naar wel 11 graden in het zuiden van het land. Ook ’s nachts is het hier met 7 graden erg zacht. Hierbij is het wel nat, want er trekken een aantal regenzones over het land.”

Arian zou in 2018 Prins Carnaval zijn, maar vijf dagen voor het feest moesten zij hun zoontje van 11 jaar begraven. Vorig jaar werden zij toch nog 'prins en prinses'.

Fris carnavalsweekend, kans op winterse buien

Donderdag draait de wind naar het noordwesten en op vrijdag, wanneer voor velen carnaval van start gaat, waait de wind matig uit het noorden tot noordoosten. Hierdoor wordt er veel koudere lucht aangevoerd. De temperatuur zet dan duidelijk een daling in. Op vrijdag is het 5 of 6 graden en ’s nachts daalt het kwik al naar het vriespunt.

In het weekend is het overdag nog maar 3 of 4 graden. Vooral ’s nachts is het fris: in Breda en Den Bosch liggen de minima rond -2 graden en in het oosten van het land is het nog een graadje kouder. De noordenwind voert koude lucht aan van over zee, waardoor de lucht wel vochtig blijft. Hierdoor is het weerbeeld ook dit weekend vrij wisselvallig. Van tijd tot tijd kan het tot een bui komen, die soms ook winters van karakter kunnen zijn met wat hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door schijnt ook zaterdag ook af en toe de zon. Zondagochtend kan het een tijd droog en vrij zonnig zijn, maar zondagmiddag neemt de neerslagkans weer toe. Dat kan beginnen als (natte) sneeuw, maar zal later overgaan in regen.

Hoe dan ook, de wisselvalligheid mat de pret tijdens carnaval vast niet drukken. Alááf.

