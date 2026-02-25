Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo warm wordt het vandaag (en de rest van de week)

Nederland voelt vandaag in de lente. Het is voor de tijd van het jaar warm. Op sommige plekken wordt het zelfs bijna 20 graden. Maar ook de rest van de week blijft zacht.

Dat meldt Weeronline. Metro vroeg het zich precies een week geleden al af: komt er al een vleugje lenteweer aan? We worden op onze wenken bediend. Maar wat is normaal lenteweer eigenlijk? Gemiddeld telt maart maar vier dagen ‘echte lente’, met 15 graden of meer in De Bilt. En in april horen koude lentedagen er nog steeds bij.

Zonnig en warm lenteweer

Vandaag mogen we alvast van een voorproefje genieten. In de ochtend zijn in het noorden en het oosten nog wolkenvelden, maar in de rest van het land schijnt de zon dan al. In de Randstand en in het noordwesten komt mist voor, maar die lost geleidelijk op. Vanmiddag wordt het vrij zonnig en zeer zacht lenteweer. De temperaturen bungelen tussen de 15 en 19 graden.

☀️ Mogelijk warmterecord Het warmterecord van 19,1 graden wordt vandaag mogelijk verbroken. Het huidige warmterecord werd op 25 februari 2019 geregistreerd in Gilze-Rijen.

De zonsondergang belooft vanavond mooi te worden. Door een beetje Saharastof in de lucht kan die roodoranje kleuren. Het is op enkele sluierwolken na zo goed als helder. Daarna daalt de temperatuur geleidelijk. Het kwik ligt halverwege de avond tussen de 10 en 13 graden en in de nacht tussen de 5 en 10 graden. Het is volgens de weersite een overwegend heldere nacht. De wind is zwak tot matig.

De rest van de week blijft zacht

Morgen zijn er op verschillende plekken in het land weer zonnige perioden. Wel is het bewolkt en wordt er door de wind minder zachte lucht aangevoerd. De temperatuur daalt daardoor in de middag. Er zijn vrij veel wolken en er valt soms lichte regen. Landinwaarts wordt het tussen de 13 en 17 graden.

Het blijft daarna zacht, met maxima van temperaturen van gemiddeld 12 graden. Dat is relatief warm: rond deze tijd zijn middagtemperaturen van zo’n 8 graden gebruikelijk. Op veel plekken is er lichte regen. Zaterdag en zondag twee lijken vooralsnog twee overwegend droge dagen te worden, met daarbij ook ruimte voor de zon. De wind neemt in het weekend weer iets af.

