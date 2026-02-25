Zo warm wordt het vandaag (en de rest van de week)
Nederland voelt vandaag in de lente. Het is voor de tijd van het jaar warm. Op sommige plekken wordt het zelfs bijna 20 graden. Maar ook de rest van de week blijft zacht.
Dat meldt Weeronline. Metro vroeg het zich precies een week geleden al af: komt er al een vleugje lenteweer aan? We worden op onze wenken bediend. Maar wat is normaal lenteweer eigenlijk? Gemiddeld telt maart maar vier dagen ‘echte lente’, met 15 graden of meer in De Bilt. En in april horen koude lentedagen er nog steeds bij.
Zonnig en warm lenteweer
Vandaag mogen we alvast van een voorproefje genieten. In de ochtend zijn in het noorden en het oosten nog wolkenvelden, maar in de rest van het land schijnt de zon dan al. In de Randstand en in het noordwesten komt mist voor, maar die lost geleidelijk op. Vanmiddag wordt het vrij zonnig en zeer zacht lenteweer. De temperaturen bungelen tussen de 15 en 19 graden.
De zonsondergang belooft vanavond mooi te worden. Door een beetje Saharastof in de lucht kan die roodoranje kleuren. Het is op enkele sluierwolken na zo goed als helder. Daarna daalt de temperatuur geleidelijk. Het kwik ligt halverwege de avond tussen de 10 en 13 graden en in de nacht tussen de 5 en 10 graden. Het is volgens de weersite een overwegend heldere nacht. De wind is zwak tot matig.
De rest van de week blijft zacht
Morgen zijn er op verschillende plekken in het land weer zonnige perioden. Wel is het bewolkt en wordt er door de wind minder zachte lucht aangevoerd. De temperatuur daalt daardoor in de middag. Er zijn vrij veel wolken en er valt soms lichte regen. Landinwaarts wordt het tussen de 13 en 17 graden.
Het blijft daarna zacht, met maxima van temperaturen van gemiddeld 12 graden. Dat is relatief warm: rond deze tijd zijn middagtemperaturen van zo’n 8 graden gebruikelijk. Op veel plekken is er lichte regen. Zaterdag en zondag twee lijken vooralsnog twee overwegend droge dagen te worden, met daarbij ook ruimte voor de zon. De wind neemt in het weekend weer iets af.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- De Spaarrekening van Reneé (30): ‘20.000 euro spaargeld vind ik eigenlijk te weinig’
- Banken beperken aflossingsvrije hypotheek: dit wil je weten over deze hypotheekvorm
- Je brein is volgens nieuw onderzoek toch nog niet ‘af’ op je 25ste: ontwikkeling loopt door tot begin 30
- Viktor (32) in Ex-treem gênant: ‘Ze had ineens geen tijd meer toen ik buiten Amsterdam ging wonen’
- Aniek (27) heeft ADHD en verkoopt nu een theesoort die haar zelf zo goed helpt