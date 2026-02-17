Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zit er al (een vleugje) lenteweer aan te komen? Weerdienst denkt van wel

Na alle kou en nattigheid zullen heel wat mensen er vast naar verlangen: lenteweer. Komt het er al aan, al is het maar een vleugje misschien? Weerdienst Weeronline heeft wel wat zonnigs te melden, al zul je nog even op echt lenteweer moeten wachten.

Winterweer maakt plaats voor wisselvallig weer. Meer kon Metro gisteren niet melden. De blik moet voor lenteweer dus wat verder naar voren. Maar eerlijk is eerlijk, al snakken velen van ons ernaar, het is voorlopig nog gewoon letterlijk winter. Een winter waarin het de afgelopen weken heel vaak over sneeuw ging (en ijzel en gevoelstemperatuur ‘min’ en code geel, oranje en rood).

Zachter dan normaal, maar dat is het dan ook wel

Sarah van Goor, meteoroloog van Weeronline, neemt ons mee naar de komende weken. Heeft zij misschien nieuws over lenteweer in petto? Voor deze week voorspelt haar weerdienst een gemiddelde van een graadje of 7. Dat is volgens Van Goor „iets zachter dan normaal voor deze tijd van het jaar”. Echt warms is het natuurlijk niet en de weerdeskundige spreekt ook van „wisselvalligheid”, „regelmatige regenzones” en „een graadje vorst in de nacht”.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Daarna kunnen we een botsing verwachting tussen zachte lucht uit Zuid-Europa en koude lucht uit Scandinavië. De grens daarvan komt ergens in Nederland te liggen en de dan geldende windrichting gaat het verschil maken. Bij kou wordt het maar 2 tot 4 graden Celsius en is er kans op winterse neerslag. Bij het andere scenario worden de temperaturen, zeker in het zuiden van het land, hoger. Ook regen hoort bij scenario twee, net als mist of nevel.

Op naar het echte lenteweer

Heeft Weeronline dan helemaal geen goed nieuws over lenteweer? Jawel, maar dan duiken we maart al in. In de eerste week van die maand staat de zon al flink hoger dan in januari en februari. Sarah van Goor: „Tijdens zonnige momenten voelt het dan zeker al een stuk aangenamer.”

Na die eerste maartweek, „wint de zachte lucht meer terrein”. Eindelijk, het lenteweer is daar: „Een vleugje lente met temperaturen in de dubbele cijfers, wordt dan steeds waarschijnlijker.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties