Yeşilgöz wordt minister van Defensie en vicepremier

VVD-leider Dilan Yeşilgöz verlaat de Kamerfractie van haar partij om minister van Defensie en vicepremier te worden in het nieuwe kabinet, meldt zij tegen de verzamelde pers in de Tweede Kamer. De huidige demissionaire defensieminister Ruben Brekelmans is in beeld als fractieleider. Maar het is volgens Yeşilgöz aan de fractie zelf om daarover te besluiten.

Yeşilgöz benadrukt ook partijleider te blijven. Zij denkt dat dit goed samengaat met haar nieuwe post als minister van Defensie.

De VVD-leider zegt dat Brekelmans graag fractievoorzitter wil worden. „We hebben het er samen over gehad en hij heeft heel veel ambitie om de fractie te gaan leiden.” Volgens Yeşilgöz komen „ambities en bewegingen samen”.

ANP

