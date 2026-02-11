Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdachte moord op Lisa uit Abcoude weer voor de rechter: ‘Chris Jude herinnert zich niets’

De man die verdacht wordt van de moord op Lisa (17) uit Abcoude, staat vanmiddag opnieuw voor de rechter. Wie is deze onbekende persoon toch? De Telegraaf bespreekt die vraag en ging terug naar de plek waar Lisa om het leven kwam, nabij de Johan Cruijff ArenA in Duivendrecht (Amsterdam).

Om 13.30 uur wordt een zogeheten pro-formazitting gehouden (daarin wordt bepaald ‘hoe nu verder?’). De verdachte heeft momenteel de naam Chris Jude en hij zou 22 jaar zijn. Of dat allemaal klopt is onduidelijk. De man gaf zichzelf de naam Chris Jude bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Omdat hij geen documenten bij zich had, is het onduidelijk of hij ook echt zo heet. De man noemt zich ook Desmond en zegt dat hij uit Nigeria komt.

Wat wel zeker is: Chris Jude wordt verdacht van de moord op Lisa uit Abcoude, de verkrachting van een 30-jarige vrouw aan de Weesperzijde en een poging tot verkrachting. In november verscheen hij een eerste keer voor de rechter.

Chris Jude zou zich niets van moord op Lisa herinneren

Al zijn er drie zaken, heel Nederland hield zich vorig jaar bezig met de moord op Lisa uit Abcoude. Het meisje fietste op 20 augustus na een avondje uit alleen naar huis, maar kwam daar nooit aan. Overal werd Lisa herdacht, van de feestweek van haar dorp Abcoude tot de voetbalwedstrijd Ajax – Heracles. De ouders van de omgebrachte tiener waren diep geraakt.

In de rechtbank in Amsterdam vindt de tweede voorbereidende zitting in de strafzaak plaats. Tijdens de vorige voorbereidende zitting zei de advocaat van de verdachte dat hij zich niets van de voorvallen zou kunnen herinneren. Tot nu toe heeft Chris Jude de moord niet bekend, maar ook niet ontkend.

‘Als vriendinnen naar huis fietsen, is er altijd een appje’

De Telegraaf heeft de plek waar Lisa om het leven werd gebracht, weer bezocht (je ziet dat in de video hierboven). Een vrouw voelt zich wel veilig om erlangs te komen. „Maar er is elke keer verdriet als ik hier fiets.” Een jonge dame op de bewuste plaats: „Het speelt echt nog wel door mijn hoofd, of ik er nou wel of niet langsfiets.” Ze geeft toe dat ze er niet alleen durft te fietsen. Een jongen merkt dat sinds de moord op Lisa „het gesprek wel is geopend”. „Als vriendinnen naar huis fietsen is er altijd een appje of bellen we even met elkaar.”

Rechtbankverslaggever Marieke de Witte over Chris Jude: „Hij was tijdens de eerste zitting aanwezig, maar hij zei niet veel. Heel timide, hij heeft niet meer gezegd dan ‘ja’ en ‘nee’. ‘Ja’ op de vragen of het zijn naam was en zijn leeftijd en ‘nee’ of hij iets meer over de verdenking wilde zeggen. Dat was alles.”

Na de zaak van vandaag wordt Chris Jude ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum, weet De Witte. „Daar gaan ze kijken wat er mis is met hem. Volgens zijn advocaat heeft hij veel psychische problemen.” De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt pas over maanden verwacht, misschien zelfs volgend jaar.

