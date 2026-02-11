Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: uitspraken in Tweede Kamer jagen online discriminatie aan

Discriminerende uitspraken die in de Tweede Kamer worden gedaan, zorgen voor een meetbare toename van racistische en antisemitische berichten online, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Vooral racisme en discriminatie tegen moslims en joden blijkt op social media door te werken.

Voor het onderzoek zijn zo’n 1 miljoen YouTube-reacties op kanalen van nieuwsmedia, krantenartikelen en speeches en interrupties van Tweede Kamerleden in de periode van 2014 tot 2024 bekeken. En wat blijkt? De toon van het debat in de Tweede Kamer heeft directe gevolgen op wat er op social media wordt gezegd.

Discriminatie online

In het onderzoek, dat het eerste grote wetenschappelijke onderzoek is dat de link legt tussen discriminerende uitspraken in de Kamer en onlinediscriminatie, wordt een driehoeksverhouding geschetst tussen politici, onlinereacties en kranten. Politici blijken veruit de grootste invloed te hebben op het taalgebruik online en in kranten. Verder heeft het taalgebruik in YouTube-reacties ook nog invloed op wat politici zeggen, maar amper op wat kranten schrijven.

‘Zorgelijke resultaten’

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme noemt de resultaten van het onderzoek ‘zorgelijk’ en denkt dat er een risico is op een ‘neerwaartse spiraal waarin discriminerende taal steeds ‘normaler’ wordt’. „Politici, journalisten, sociale mediaplatforms en gebruikers daarvan dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een publiek debat dat volgens principes van gelijkwaardigheid wordt gevoerd”, zo stelt commissievoorzitter Joyce Sylvester.

Volgens de onderzoekers is het effect het sterkst bij racisme en discriminatie tegen moslims en joden. Bij bijvoorbeeld discriminatie tegen vrouwen of lhbti+-mensen is het effect minder groot. De staatscommissie adviseert in het rapport dat politici, sociale-mediagebruikers en de bedrijven achter deze platforms vaker én duidelijker grenzen moeten stellen.

