Nederlandse TikTok-gebruikers aangezet tot terreur voor IS, 15 arrestaties

De politie heeft dinsdag vijftien mensen opgepakt omdat ze op TikTok anderen zouden hebben aangespoord tot terreuraanslagen. Ze worden ervan verdacht propaganda voor terreurgroep Islamitische Staat te hebben verspreid. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze ook het martelaarschap verheerlijkt.

Sommige posts op TikTok werden meer dan 100.000 keer bekeken, melden politie en OM.

De jongste verdachte is 16 jaar oud, de oudste 53. Vier zijn minderjarig. Vier verdachten zijn opgepakt in de regio Den Haag. In de politieregio’s Rotterdam, Limburg en Noord-Holland waren twee arrestaties. De vijf anderen zijn opgepakt in de regio’s Amsterdam, Zeeland-West-Brabant, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland. In januari was de hoofdverdachte al gearresteerd.

Nederlandse ondertiteling

Dertien verdachten hebben de Syrische nationaliteit.

Het onderzoek begon in augustus. Volgens de politie kreeg de eenheid Den Haag toen een account op TikTok in de smiezen. Dat plaatste veel filmpjes van IS met Nederlandse ondertiteling.

