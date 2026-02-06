Is een thuisbatterij het waard? Dit zegt Vereniging Eigen Huis
Huishoudens met zonnepanelen kúnnen hun energierekening verlagen met een thuisbatterij, maar het blijft onzeker hoe snel ze de panelen kunnen terugverdienen. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een proef onder dertien huizenbezitters met verschillende typen batterijen.
VEH begon de proef in 2024 om te kijken hoe interessant energieopslag is voor huiseigenaren met panelen. Door het afschaffen van de salderingsregeling zoeken huizenbezitters naar manieren om hun opgewekte energie meer zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door die op te slaan in een batterij.
Onzeker of thuisbatterij kan worden terugverdiend
Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde het energieverbruik en schatte dat de terugverdientijd voor een huishouden met een gemiddeld verbruik tussen de 10 en 22 jaar ligt, afhankelijk van bijvoorbeeld de energieprijzen en of iemand een vast of een dynamisch contract heeft. Volgens VEH gaat een batterij doorgaans echter 10 tot 15 jaar mee.
Uit de test blijkt ook dat huishoudens met een batterij ongeveer 30 procent meer zelf opgewekte stroom kunnen gebruiken. Hoeveel dit precies is, verschilt per situatie.
Niet volledig zelfvoorzienend
Volledige zelfvoorziening blijkt niet haalbaar. In de winter leveren zonnepanelen te weinig op en in de zomer is de productie vaak hoger dan de batterijcapaciteit. Uit de test blijkt verder dat voor het opslaan van eigen zonnestroom een relatief kleine batterij meestal voldoende is. Voor de meeste huishoudens is 5 tot 10 kWh genoeg, afhankelijk van het avond- en nachtverbruik. Grotere accu’s leveren zelden extra voordeel op en zijn vaak zonde van het geld.
Sommige aanbieders beloven gouden bergen als je een batterij gebruikt om te handelen op energiemarkten. Enkele deelnemers van de proef onderzochten die mogelijkheid. Degenen die hun batterij gebruikten voor de zogenoemde ‘day‑ahead‑ of onbalansmarkt’ bespaarden in het afgelopen jaar tot 900 euro met een batterij van 20 kWh. Maar deze inkomsten staan onder druk, door toenemende concurrentie van grote batterijopstellingen en afschaffing van de eerder genoemde salderingsregeling. De opbrengsten op de day‑ahead‑markt dalen hierdoor naar verwachting met ongeveer tweederde.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- RIVM waarschuwt voor griepepidemie volgende week, zo verklein je de kans dat je zelf geveld wordt
- Jacob (47): ‘Ik heb een goede smoes om met mijn kind (8) buiten de voorjaarsvakantie om op vakantie te gaan’
- Als het eigen risico straks 460 euro wordt, wat doet dat met onze zorgpremie?
- Dit is hoeveel het nieuwe kabinet de uitkeringen wil verlagen
- Schrikken: dit levert het terugleveren van stroom vanaf volgend jaar op