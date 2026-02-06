Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is een thuisbatterij het waard? Dit zegt Vereniging Eigen Huis

Huishoudens met zonnepanelen kúnnen hun energierekening verlagen met een thuisbatterij, maar het blijft onzeker hoe snel ze de panelen kunnen terugverdienen. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een proef onder dertien huizenbezitters met verschillende typen batterijen.

VEH begon de proef in 2024 om te kijken hoe interessant energieopslag is voor huiseigenaren met panelen. Door het afschaffen van de salderingsregeling zoeken huizenbezitters naar manieren om hun opgewekte energie meer zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door die op te slaan in een batterij.

👛 Wat is de salderingsregeling? De salderingsregeling is een regeling waarmee eigenaren van zonnepanelen de door hen opgewekte stroom die zij terugleveren aan het net, mogen wegstrepen tegen de stroom die zij afnemen van hun energieleverancier. De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027. Vanaf dat moment betalen huishoudens voor elke kilowattuur die ze aan het net teruggeven, maar krijgen ze ook een vergoeding. Wat overblijft, is het voordeel van terugleveren. Volgens vergelijkingssite Energievergelijk.nl verdient een gemiddeld gezin met zonnepanelen dat jaarlijks 2500 kilowattuur teruglevert straks nog maar een halve euro per maand.

Onzeker of thuisbatterij kan worden terugverdiend

Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde het energieverbruik en schatte dat de terugverdientijd voor een huishouden met een gemiddeld verbruik tussen de 10 en 22 jaar ligt, afhankelijk van bijvoorbeeld de energieprijzen en of iemand een vast of een dynamisch contract heeft. Volgens VEH gaat een batterij doorgaans echter 10 tot 15 jaar mee.

Uit de test blijkt ook dat huishoudens met een batterij ongeveer 30 procent meer zelf opgewekte stroom kunnen gebruiken. Hoeveel dit precies is, verschilt per situatie.

Niet volledig zelfvoorzienend

Volledige zelfvoorziening blijkt niet haalbaar. In de winter leveren zonnepanelen te weinig op en in de zomer is de productie vaak hoger dan de batterijcapaciteit. Uit de test blijkt verder dat voor het opslaan van eigen zonnestroom een relatief kleine batterij meestal voldoende is. Voor de meeste huishoudens is 5 tot 10 kWh genoeg, afhankelijk van het avond- en nachtverbruik. Grotere accu’s leveren zelden extra voordeel op en zijn vaak zonde van het geld.

Sommige aanbieders beloven gouden bergen als je een batterij gebruikt om te handelen op energiemarkten. Enkele deelnemers van de proef onderzochten die mogelijkheid. Degenen die hun batterij gebruikten voor de zogenoemde ‘day‑ahead‑ of onbalansmarkt’ bespaarden in het afgelopen jaar tot 900 euro met een batterij van 20 kWh. Maar deze inkomsten staan onder druk, door toenemende concurrentie van grote batterijopstellingen en afschaffing van de eerder genoemde salderingsregeling. De opbrengsten op de day‑ahead‑markt dalen hierdoor naar verwachting met ongeveer tweederde.

