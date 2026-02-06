Tbs-stelsel is vastgelopen: ‘Code gitzwart’
Het tbs-stelsel is vastgelopen, zeggen strafrechters Frank Hovens en Jos Mulbregt. Zij spreken tegen De Gelderlander van „code gitzwart”.
Een rechter kan tbs, wat staat voor terbeschikkingstelling, opleggen als een dader na een misdrijf moet worden behandeld voor een psychische of ziekelijke stoornis. Dat gebeurt in een gesloten inrichting.
Tbs-stelsel kraakt
De wachttijd voor tbs is opgelopen tot meer dan twee jaar. Er wachten hierdoor 270 tbs’ers in de gevangenis op de start van hun behandeling.
Hovens en Mulbregt zeggen in de krant dat de politiek nu aan zet is. Misschien moeten rechters minder snel tbs opleggen, betuigen zij. Zij zouden vooral goed moeten nadenken of er bij minder ernstige misdrijven die door daders met een stoornis zijn gepleegd betere alternatieven zijn dan tbs. Niet bij moord, doodslag of verkrachting, maar wel bij bijvoorbeeld bedreiging of stalking. Advocaten pleiten hier al langer voor.
Mogelijke oplossingen
Verder vinden zij dat rechters kritisch moeten omgaan met tbs met voorwaarden. Dat is een lichtere variant van tbs, waarbij daders grotendeels buiten de kliniek worden behandeld. Maar als zij regels schenden, zoals bijvoorbeeld het alcohol- en drugsverbod, volgt doorgaans alsnog gedwongen opname.
De minister van Justitie en Veiligheid wil 200 extra tbs-plekken, maar dat noemen de rechters „een druppel op een gloeiende plaat”. Tbs-plekken zijn bovendien duur. Zij zien andere oplossingen, zoals het uitbreiden van lichtere forensische klinieken en het beschermd wonen.
Nieuw wetsvoorstel
Er is een wetsvoorstel in de maak voor een nieuwe strafrechtelijke maatregel, waarmee psychisch gestoorde daders zonder tbs kunnen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat noemen de rechters een positieve ontwikkeling. Het gaat met name om daders met stoornissen die met medicijnen worden behandeld.
Mensen met verward of onbegrepen gedrag vallen nu tussen wal en schip. Zij krijgen vaak tbs opgelegd, omdat vrijlaten te gevaarlijk is. Maar dat is soms een te heftige maatregel. De druk op de tbs-klinieken zou worden verlicht als zij gedwongen worden opgenomen in ggz-klinieken.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- RIVM waarschuwt voor griepepidemie volgende week, zo verklein je de kans dat je zelf geveld wordt
- Jacob (47): ‘Ik heb een goede smoes om met mijn kind (8) buiten de voorjaarsvakantie om op vakantie te gaan’
- Als het eigen risico straks 460 euro wordt, wat doet dat met onze zorgpremie?
- Dit is hoeveel het nieuwe kabinet de uitkeringen wil verlagen
- Schrikken: dit levert het terugleveren van stroom vanaf volgend jaar op