Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tbs-stelsel is vastgelopen: ‘Code gitzwart’

Het tbs-stelsel is vastgelopen, zeggen strafrechters Frank Hovens en Jos Mulbregt. Zij spreken tegen De Gelderlander van „code gitzwart”.

Een rechter kan tbs, wat staat voor terbeschikkingstelling, opleggen als een dader na een misdrijf moet worden behandeld voor een psychische of ziekelijke stoornis. Dat gebeurt in een gesloten inrichting.

Tbs-stelsel kraakt

De wachttijd voor tbs is opgelopen tot meer dan twee jaar. Er wachten hierdoor 270 tbs’ers in de gevangenis op de start van hun behandeling.



Hovens en Mulbregt zeggen in de krant dat de politiek nu aan zet is. Misschien moeten rechters minder snel tbs opleggen, betuigen zij. Zij zouden vooral goed moeten nadenken of er bij minder ernstige misdrijven die door daders met een stoornis zijn gepleegd betere alternatieven zijn dan tbs. Niet bij moord, doodslag of verkrachting, maar wel bij bijvoorbeeld bedreiging of stalking. Advocaten pleiten hier al langer voor.

👇 Rechters leggen vaker tbs op Rechters leggen de afgelopen jaren vaker tbs op. De zaak Anne Faber uit 2017 is volgens Hyacinthe van Bussel, voorzitter TBS Nederland, van invloed geweest, naast de regeling ‘weigerende observandi’. Daarbij bestaat de mogelijkheid om tbs op te leggen aan mensen die weigeren mee te werken aan psychiatrisch onderzoek.

Mogelijke oplossingen

Verder vinden zij dat rechters kritisch moeten omgaan met tbs met voorwaarden. Dat is een lichtere variant van tbs, waarbij daders grotendeels buiten de kliniek worden behandeld. Maar als zij regels schenden, zoals bijvoorbeeld het alcohol- en drugsverbod, volgt doorgaans alsnog gedwongen opname.

De minister van Justitie en Veiligheid wil 200 extra tbs-plekken, maar dat noemen de rechters „een druppel op een gloeiende plaat”. Tbs-plekken zijn bovendien duur. Zij zien andere oplossingen, zoals het uitbreiden van lichtere forensische klinieken en het beschermd wonen.

Nieuw wetsvoorstel

Er is een wetsvoorstel in de maak voor een nieuwe strafrechtelijke maatregel, waarmee psychisch gestoorde daders zonder tbs kunnen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat noemen de rechters een positieve ontwikkeling. Het gaat met name om daders met stoornissen die met medicijnen worden behandeld.

Mensen met verward of onbegrepen gedrag vallen nu tussen wal en schip. Zij krijgen vaak tbs opgelegd, omdat vrijlaten te gevaarlijk is. Maar dat is soms een te heftige maatregel. De druk op de tbs-klinieken zou worden verlicht als zij gedwongen worden opgenomen in ggz-klinieken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties