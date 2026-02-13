Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stroom wordt straks duurder op drukke momenten, zo zit dat

Na werk uitgebreid koken of je wasmachine aanslingeren? Over een paar jaar ga je relatief meer betalen voor gebruik van het stroomnet op drukkere momenten van de dag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd later dit jaar een nieuwe nettariefstructuur vast te stellen waarbij het tarief van stroom afhankelijk wordt van het moment op de dag.

De problemen op het stroomnet worden steeds nijpender. TenneT waarschuwde gisteren dat later dit jaar mogelijk een aansluitstop voor woningen en kleine bedrijven dreigt in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland. De netbeheerder waarschuwde dat snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. Zo pleitte TenneT ervoor om openbare laadpalen op piekmomenten uit te zetten of langzamer te laten werken. Dat gebeurt op sommige plekken al, maar zou flink kunnen worden uitgebreid.

TenneT waarschuwde eerder dat de Nederlandse stroomvoorziening tot 2030 nog voldoende op peil is, maar er daarna een tekort dreigt. Zo wordt er in 2033 een tekort van gemiddeld 12,6 uur per jaar verwacht (stroomstoring), wat ruim boven de norm van vier uur is. In 2035 gaat het zelfs om 9,2 uur per jaar.

Meer betalen voor stroom op drukke momenten

De maatregel waarbij huishoudens meer gaan betalen op drukke momenten gaat op zijn vroegst in 2028 in. Volgens de ACM is de ingreep nodig om het overvolle stroomnet te ontlasten. Kleinverbruikers worden dan gestimuleerd vooral op rustigere momenten stroom te gebruiken. Details over de nieuwe regeling zijn nog niet bekend.

🔌 Wat zijn drukke momenten? Het is doorgaans tussen 07.00 en 09.00 uur ’s ochtends – als mensen opstaan- en tussen 16.00 en 21.00 uur ’s avonds, als mensen thuiskomen van werk, druk op het stroomnet.

Volgens een woordvoerder is nu al sprake van tijdgebonden tarieven voor grootverbruikers die direct op het hoogspanningsnet van TenneT zitten. Netbeheerders en energiebedrijven zijn nog bezig uit te werken hoe zij dit voor kleinverbruikers kunnen vormgeven. Netbeheerders moeten ook nog beter inzicht krijgen in het gebruik van hun netten, zodat ze flexibele contracten kunnen aanbieden.

De nieuwe nettariefstructuur komt te laat om nog mee te helpen aan het voorkomen van de dreigende aansluitstop later dit jaar. Maar ook de ACM denkt dat de oplossing van netcongestie (‘file op het elektriciteitsnet’, red.) vooral ligt in het flexibeler omgaan met het gebruik van de netten. Netuitbreiding alleen is niet voldoende, aldus de woordvoerder.

Energietransitie onder druk

In een vandaag verschenen rapport stelt de toezichthouder dat de energietransitie in bredere zin onder druk staat door geopolitieke onzekerheid. Daarbij vraagt ACM ook aandacht voor het achterblijven van de uitrol van warmtenetten. Verder merkt de waakhond dat het voor veel consumenten ingewikkeld is een energiecontract af te sluiten, mede vanwege nieuwe producten zoals dynamische contracten, terugleverkosten, het afschaffen van salderen en het delen van energie.

Nederland is ook nog steeds afhankelijk van gas. Sinds het wegvallen van Russisch gas is de afhankelijkheid verplaatst naar de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng). Driekwart daarvan is afkomstig uit de Verenigde Staten.

