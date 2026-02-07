Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie: storing raakte ook niet-spoednummer 0900-8844

De storing die zaterdagmiddag het meldkamersysteem van de hulpdiensten heeft getroffen, raakt onder meer het politienummer 0900-8844, bedoeld voor zaken die geen spoed hebben. Dat meldt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Het niet-spoednummer is op zich bereikbaar, maar bellers kunnen wel problemen ervaren, zegt zij. Ook alarmnummer 112 is bereikbaar, maar het kan langer duren voordat bellers iemand aan de lijn krijgen.

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde eerder dat het meldkamersysteem van de landelijke hulpdiensten met een landelijke storing kampte, maar dat 112 nog wel bereikbaar was. Het politienummer voor niet-spoedzaken staat los van alarmnummer 112. „Maar wij hebben wel signalen gekregen bij de meldkamers dat ze last hadden van het vollopen van 112”, zegt de woordvoerder. „We konden nog wel communiceren met onze eenheden en hen alarmeren, maar via een alternatief.”

ANP

