Deel dit artikel: Share App Mail Pin

MBO Raad slaat alarm: steeds minder mbo-studenten, terwijl vraag groeit

Steeds minderen jongeren gaan aan het mbo-studeren, terwijl werkgevers momenteel juist staan te springen om praktisch opgeleide vakmensen. In 2025 begonnen 156.300 studenten aan een mbo-opleiding, zo’n 1400 minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de MBO Raad.

In 2024 lag de instroom nog op 157.700 studenten.

Voorzitter Adnan Tekin luidt daarom de noodklok. „We zien deze daling al meerdere jaren terugkomen. Het mbo is onmisbaar voor het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen. Tegelijkertijd blijven de studentenaantallen afnemen. Als we nu niet ingrijpen, loopt Nederland vast.”

Daling niet gelijk verdeeld

Volgens Tekin zijn de cijfers extra zorgelijk omdat groei en krimp ongelijk over opleidingen zijn verdeeld. „De toename in sommige richtingen compenseert de afname in andere niet. Per saldo kom je dus in de min.”

De ontwikkeling was deels te verwachten door vergrijzing en ontgroening, zegt hij. „Maar gezien de grote opgaven waar Nederland voor staat, moeten we dit tij keren. Minder mbo-opgeleide vakmensen betekent dat vitale sectoren verder onder druk komen te staan.”

Techniek groeit, tegen de trend in

Er is ook positief nieuws. Het aantal studenten dat kiest voor een technische mbo-opleiding groeit licht door naar ongeveer 20.000. In 2021 waren dat er nog 18.900. Ten opzichte van 2024 nam het aantal techniekstudenten met 0,4 procent toe.

„Dat laat zien dat mbo-scholen jongeren weten te enthousiasmeren voor beroepen waar grote tekorten zijn”, zegt Tekin. „Dit zijn de mensen die huizen bouwen en windmolens onderhouden.”

Zorgopleidingen blijven stabiel

Ook het aantal mbo-studenten in de zorg blijft stabiel op ongeveer 50.000. Binnen die groep zijn wel verschuivingen zichtbaar, maar meerdere opleidingen laten groei zien. Zo neemt het aantal studenten verpleegkunde licht toe en groeien ook de opleidingen helpende zorg en welzijn en verzorgende IG.

Tekin waarschuwt dat de druk in de zorg alleen maar verder zal toenemen. „Dan werkt het averechts als je het stagefonds zorg afschaft, zoals het demissionaire kabinet aankondigde. Dankzij dit fonds kunnen duizenden mbo-studenten stagelopen.”

Oproep aan nieuw kabinet

Volgens de MBO Raad vragen de cijfers om duidelijke politieke keuzes. „Het nieuwe kabinet wil Nederland in beweging brengen. Zonder voldoende en goed opgeleide mbo’ers kan dat simpelweg niet”, zegt Tekin. „Ik reken erop dat er wordt geïnvesteerd in het mbo, in plaats van verder bezuinigd.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties