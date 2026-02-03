Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo verloopt de sextortion-zaak met zeker 20 slachtoffers de komende tijd

In de rechtbank van Groningen is deze week een van de grootste sextortion-zaken ooit in Nederland begonnen. De 32-jarige Mark S. uit Borculo staat terecht omdat hij jarenlang meisjes en vrouwen zou hebben afgeperst met naaktbeelden.

Volgens justitie gaat het om zeker twintig slachtoffers, onder wie meerdere minderjarigen. De zaak loopt over meerdere dagen en is emotioneel zwaar, vooral voor de slachtoffers die hun verhaal doen.

Metro sprak eerder met Lars van Eijden, vriend van Mark S., die een podcast maakte over de zaak en hoe hij al die tijd niks in de gaten had.

Jarenlange sextortion

De zaak kwam aan het rollen nadat een meisje uit Groningen bij de politie meldde dat iemand dreigde haar naaktfoto’s online te zetten. Na uitgebreid onderzoek kwam de politie uit bij de verdachte. In zijn digitale sporen trof justitie een grote hoeveelheid belastend materiaal aan. Volgens het Openbaar Ministerie was hij actief tussen 2011 en 2024 en maakte hij in die periode tientallen slachtoffers.

De man zou zich online hebben voorgedaan als iemand anders en via sociale media intieme beelden hebben verzameld. Daarna zette hij slachtoffers onder druk door te dreigen die beelden openbaar te maken. In sommige gevallen gebruikte hij daarbij een zogenoemd puntensysteem, waarbij slachtoffers steeds verdergaande handelingen moesten uitvoeren om publicatie te voorkomen.

Zware verdenkingen

De verdachte wordt aangeklaagd voor zestien strafbare feiten. Het gaat onder meer om afpersing, ontucht met minderjarigen, het maken van kinderporno en twee verkrachtingen. Volgens justitie dreigde hij niet alleen met het verspreiden van beelden, maar ook met geweld tegen slachtoffers en hun families. Bij een deel van de slachtoffers zou de online afpersing zijn overgegaan in fysiek seksueel misbruik.

De slachtoffers komen uit verschillende delen van het land, waaronder het noorden, de Randstad en het oosten. Omdat het eerste slachtoffer in Groningen aangifte deed, vindt de rechtszaak daar plaats.

Vijf dagen rechtbank

Voor de behandeling van de zaak zijn vijf zittingsdagen uitgetrokken. De eerste twee dagen staan vooral in het teken van de feiten en de verklaringen van slachtoffers. Zij vertellen wat de afpersing met hen heeft gedaan en welke gevolgen dit nog steeds heeft voor hun leven. Dat maakt deze fase van het proces extra beladen.

Later komen de overige onderdelen van het dossier aan bod. Ook krijgt de verdachte zelf uitgebreid het woord. Hij zit sinds 2024 vast en zal voor het eerst inhoudelijk reageren op de verdenkingen. Tijdens eerdere zittingen ontkende hij schuld.

Mogelijk meer sextortion-slachtoffers

Justitie houdt er rekening mee dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan nu bekend is. Sextortionzaken blijven vaak lang onder de radar, omdat schaamte en angst slachtoffers tegenhouden om naar de politie te stappen. Het proces in Groningen moet duidelijk maken hoe groot de zaak precies is en welke straf het Openbaar Ministerie zal eisen.

De uitspraak volgt later. Vandaag en donderdag ligt de focus in de rechtbank vooral op de slachtoffers en hun verhalen.

