Praten over gokken is nog steeds een taboe: waarom eigenlijk?

Gokken is iets wat voor sommige mensen een enorme rol speelt in hun leven, terwijl anderen er nauwelijks mee in aanraking komen. Toch is het een feit dat een gokverslaving vaak voorkomt en dat de impact ervan enorm kan zijn: niet alleen financieel, maar ook emotioneel en sociaal. Het is een probleem dat mensen vaak diep raakt, maar waar nauwelijks openlijk over gesproken wordt.

Veel mensen worstelen er in stilte mee, uit schaamte of uit angst voor het oordeel van anderen. Maar als er toch oplossingen bestaan en het zo lastig is, waarom praten we er dan niet gewoon over (online) gokken?

Praten over een gokverslaving

Het feit dat we dus bijna niet over gokken praten, is onderzocht. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit en OpenOverGokken blijkt dat 56 procent van de Nederlanders praten over gokken en gokverslaving als een taboe ervaart. Dat is opvallend, zegt de Kansspelautoriteit, omdat 48 procent van de Nederlanders minimaal één keer per maand gokt, meldt Hart van Nederland.

Er spelen meerdere factoren achter dit probleem mee. In 2021 werd online gokken in Nederland gelegaliseerd met de reden om spelers beter te beschermen. De Consumentenbond stelt echter dat de overheid hier de plank volledig heeft misgeslagen. „Online casino’s maken gebruik van zogeheten ‘dark patterns‘. Dat zijn technieken om consumenten langer op hun site te houden en hen met meer geld te laten gokken.”

Hardnekkig probleem

Het gebrek aan informatie en sociale drempels zorgen ervoor dat mensen geen hulp zoeken wanneer zij te maken hebben met gokproblemen, laat de Kansspelautoriteit weten. Voor 53 procent is het onduidelijk waar zij terechtkunnen met gokproblemen en 29 procent durft geen hulp te vragen wanneer zij gokverslaafd zijn.

🎰 Jongeren en gokken Metro schreef al eerder over dat jongeren steeds vaker in de problemen komen door gokken. Online gokken is bovendien nog nooit zo makkelijk geweest. Een mobieltje, internet, meer heb je niet nodig. Steeds meer jongeren komen dan ook in de problemen door online gokken. Er is ook meer bekendheid over gokverslaving. Het traditionele beeld van een gokverslaafde die dagelijks naar het casino gaat, is inmiddels achterhaald. Ook op je telefoon kan een jongere verslavende gokspellen doen. Volgens jongerenwerker Matheus Sales de Moura ontstaat de schaamte voor gokken vooral wanneer gokken steeds meer geld kost en als de jongere er in het dagelijks leven last van heeft, zoals op school, op het werk of in de thuissituatie. Tegen Metro: „Als jongeren structureel geld verliezen en er problemen ontstaan op andere leefgebieden, dan zie je die schaamte. Daar moet je echt doorheen breken.”

Blijvend taboe

Uit het onderzoek blijkt ook dat hulp aanbieden aan anderen met een gokverslaving voor velen niet vanzelfsprekend is. Ruim een derde zegt het moeilijk te vinden om iemand aan te spreken op zijn of haar gokgedrag. Vooral mannen vinden dit lastig.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat gokken steeds meer ingeburgerd raakt in de samenleving. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat mensen in hun sociale omgeving gokken als normaal gedrag zien. Die sociale omgeving speelt volgens het onderzoek een duidelijke rol in hoe Nederlanders tegen gokken aankijken. Zo geeft 43 procent aan dat zij minder snel zouden gokken als niemand om hen heen dat deed.

Maar open zijn over gokken? Dat lijkt nog ver weg. „Er is een schaamtecultuur als het gaat om problemen”, zei jongerenmedewerker Sales de Moura. „Als ze een paar duizend euro hebben gewonnen, spreken jongeren daar vaak openlijk over. Ze hebben een gevoel van trots en voldoening. Maar verlies verbergen ze liever, die gevoelens van schaamte stoppen ze bij voorkeur weg.” Daarnaast staan gokproblemen zelden op zichzelf.

