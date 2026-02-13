Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdienen politici te weinig? Voorstel voor flinke salarisverhoging, tot 18 procent

Het salaris van politici moet in drie jaar tijd flink worden opgeschroefd. Ministers zouden er 15 procent bij moeten krijgen, wethouders en raadsleden in grote gemeenten 18 procent en Kamerleden 12 procent. Dat staat in een beladen advies aan het kabinet.

In kleinere gemeenten zouden raadsleden er volgens het orgaan 10 procent op vooruit moeten gaan, omdat zij al extra gecompenseerd zijn vanwege de extra taken die gemeenten toegeschoven kregen. Dat staat in een advies van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (Arpa) aan het kabinet, meldt het Algemeen Dagblad. De adviesclub wordt geleid door D66-coryfee Alexander Rinnooy Kan.

Salarissen politici niet in verhouding tot ambtenaren

Het werk van politieke ambtsdragers is de afgelopen jaren zwaarder geworden, stellen zij. Zo zijn politici zichtbaar geworden en krijgen ze te maken met meer intimidatie. Ook moeten politici voldoen aan hogere verwachtingen, omdat vraagstukken complexer zijn geworden.

De salarissen zouden bovendien niet in verhouding zijn met die van ambtenaren. De secretaris-generaal verdient nu maandelijks 1000 euro bruto meer dan een minister (17.332 euro tegenover 16.220 euro). De commissie vindt dat niet kunnen. ‘De beloning van de minister als politiek eindverantwoordelijke voor een ministerie dient naar het oordeel van het college als regel de hoogste te zijn.’

💶 Wat gaat Rob Jetten verdienen als minister-president? Alle ministers, dus ook de minister-president, verdienen hetzelfde. Dat is 205.000 euro bruto per jaar, inclusief inclusief 8 procent vakantiegeld en 8,3 procent eindejaarsuitkering. Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer verdiende Jetten ongeveer 141.000 euro bruto per jaar.

Het college adviseert ook om andere arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Zo heeft een politicus momenteel geen ontslagbescherming. Arpa wil daarom dat er betere afspraken worden gemaakt over het terugkeerrecht van politici. Ook zij stellen zij andere maatregelen voor om het werk aantrekkelijker te maken, zoals een keuzebudget om bijvoorbeeld extra vrije dagen of een fiets te kopen. Verder pleit het college voor soepelere regels rond dienstauto’s en voor betere regelingen rondom kinderopvang, bijvoorbeeld door opvang via de overheid aan te bieden.

Omstreden voorstel

Het advies is omstreden, zeker omdat het kabinet het salaris van ambtenaren juist een jaar wil bevriezen en wil snijden in de zorg en sociale zekerheden (meer daarover zie je in de video hierboven). Gijs Tuinman, demissionair staatssecretaris van Defensie namens de BBB, is van mening dat politici al genoeg verdienen. „We moeten veel geld bij elkaar schrapen om Nederland veilig te houden. Op de ambtenarij wordt ook flink bezuinigd. Dan zeg ik: die bewindspersonen hebben zat, breng het daarnaartoe”, zei hij vanochtend bij Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Niet iedereen is het met hem eens. Techexpert Ben van der Burg, bij hetzelfde televisieprogramma: „Je werkt dag en nacht. Die mensen zien hun gezin niet meer. Wat daar tegenover staat, vind ik matig. Het is een eervolle baan, wordt dan gezegd. Goed voor je cv. Nou, ze kunnen allemaal geen baan krijgen hoor als ze klaar zijn. Je hoeft geen medelijden te hebben, maar ik vind dat mensen in publieke functies heel erg worden belast, ze worden bedreigd, het is echt een onwijs zware baan.”

