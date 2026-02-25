Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Liefhebbers opgelet: pas op met eten van deze paaseitjes

Dol op paaseitjes? Kijk goed wat er in je schaaltje ligt. Snoepwinkelketen Jamin waarschuwt klanten om de paaseitjes in de variant Dubai Melk terug te brengen naar de winkel.

Deze ‘Dubai Melk’ paaseitjes zijn uit de winkel gehaald, omdat er mogelijk deeltjes hardplastic in zitten. Jamin roept klanten op deze eitjes niet op te eten.

Het inslikken van hardplastic kan gevaarlijk zijn, aangezien scherpe stukjes het gebit, de mond, keel of het maagdarmkanaal kunnen beschadigen. Kleine stukjes verlaten doorgaans onopgemerkt het lichaam, maar bij grotere en scherpere stukken is oplettendheid geboden. Hardplastic is niet giftig.

Paaseitjes Dubai Melk van Jamin met groene wikkel

Het gaat om eitjes die zijn verpakt in een groene wikkel en los zijn verkocht tussen 2 januari en 20 februari van dit jaar. De houdbaarheidsdatum is 30 november 2026.

🍫 Wat is Dubai-chocolade? Dubai-chocolade is gevuld met een romige pistachepasta en krokante kadayif. Kadayif ook wel bekend als engelhoorn, is een deegsoort die bestaat uit dunne draadjes en komt uit de Turkse en Midden-Oosterse keuken.

Eitjes gekocht op 21 februari of later zijn wél veilig te consumeren, aldus de winkelketen. Klanten kunnen de door hen gekochte eitjes terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

Recentelijk meer terugroepacties geweest

De laatste tijd zijn er meer terugroepacties geweest. Vorige maand riepen supermarkten DekaMart, Vomar en Plus nog rode wijn terug. Door gisting kon er een te hoge druk in de fles ontstaan, waardoor deze makkelijker brak en de kans op op lichamelijk letsel werd verhoogd.

Ook werden onlangs zalmproducten van Mama’s Maaltijden of Meinders Catering teruggeroepen, omdat die mogelijk de listeriabacterie zouden bevatten. Eerder meldden tien zieke mensen melden zich bij AH na eten van blauwe bessen. En de misschien wel opmerkelijkste terugroepactie van vorig jaar: snoepjes in de kilozakken in de Haribo Happy Cola F!ZZ bleken cannabis te bevatten, waardoor meerdere mensen onwel werden.

