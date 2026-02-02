Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer overledenen en minder immigranten: dit is waarom de bevolking minder hard groeit

De Nederlandse bevolking is in 2025 gegroeid, maar wel minder snel dan het jaar daarvoor. Hoe komt dat?

Het CBS meldt op basis van voorlopige jaarcijfers dat de bevolking met 87.000 mensen groeide, naar een totaal van 18,13 miljoen inwoners. In 2023 kwamen er in totaal 132.000 euro inwoners bij, in 2024 waren dat er 101.000.

Dat betekent dat de Nederlandse bevolking voor het derde jaar op rij minder snel is gegroeid dan het jaar daarvoor. In 2022 piekte de groei. Dat kwam onder andere door de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen, nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel.

Groei van Nederlandse bevolking door migratie

De groei kwam in 2025, net als in de voorgaande drie jaren, volledig door migratie. In 2025 immigreerden bijna 307.000 mensen en emigreerden er 212.000. Per saldo kwamen er in Nederland 95.000 mensen bij door migratie, tegenover 108.000 in 2024.

Er kwamen in 2025 per saldo minder immigranten met een Europese herkomst bij. De immigratie daalde van 149.000 naar 141.000 mensen, terwijl de emigratie maar licht daalde (van 115.000 naar 114.000). Er kwamen vooral minder mensen met een Poolse herkomst naar Nederland. Ook kwamen er minder migranten met Russische, Roemeense, Bulgaarse en Britse herkomst naar Nederland.

Migranten uit Azië

Het aantal migranten uit Azië nam in 2025 per saldo ook af. Er kwamen vooral minder migranten met een Chinese herkomst bij, gevolgd door mensen uit India en Iran. Het aantal migranten uit een Afrikaans land ging per saldo iets omhoog.

Syrische migranten vormden, net als in 2024, de grootste groep immigranten. Er kwamen ruim 23.000 Syriërs bij. Dat is iets minder dan in 2024. Dat komt doordat er meer Syriërs vertrokken uit Nederland, terwijl het aantal immigranten gelijk bleef. De situatie in het land is na de val van het Bashar al-Assad-regime in december 2024 ingrijpend veranderd, waardoor sommige Syriërs vrijwillig terugkeren.

Oekraïners zijn de tweede grootste groep. Per saldo kwamen er 13.000 Oekraïense vluchtelingen bij: 28.000 Oekraïners nestelden zich in Nederland en 15.000 vertrokken uit ons land.

Geboorte- en sterftecijfers

Naast migratie hebben geboorte en sterfte invloed op de bevolkingsontwikkeling. Sinds 2022 overlijden er jaarlijks meer mensen dan er geboren worden en is er sprake van natuurlijke krimp. In 2025 overleden er in Nederland 7500 meer mensen dan er baby’s geboren werden. Er werden bijna 166.000 baby’s geboren, ongeveer evenveel als in 2024. Er overleden ruim 173.000 mensen. Dat zijn er duizend meer dan in 2024. Dat kwam voornamelijk doordat er steeds meer ouderen zijn.

