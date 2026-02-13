Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe truc van oplichters: je pint voor de deur van de supermarkt iets voor een goed doel en bent 1000 euro armer

De politie waarschuwt voor een nieuwe, geraffineerde vorm van oplichting met pinnen. Rondtrekkende buitenlandse groepen met een pinapparaat slaan toe bij supermarkten en winkelcentra. En dat terwijl jij denkt iets aan een goed doel te schenken.

Dat schrijft De Telegraaf. „We hebben de afgelopen weken, sinds half januari, meerdere meldingen en aangiften binnengekregen. Het is een nieuwe manier van oplichting die opduikt”, zegt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme bij de politie. „Het gaat vermoedelijk om groepen die door Europa trekken en mensen aanspreken voor een donatie voor een zogenaamd goed doel. Vaak vertellen ze een zielig verhaal over een stichting voor gehandicapte kinderen.”

Deze week kwam ook een andere vorm van oplichting in ons land aan het licht, schreef Metro. Mensen krijgen sms’jes dat zij punten zouden sparen bij de NS en dat die ‘bijna verlopen’. Gevraagd wordt om een link van het spaarprogramma te openen. Daarbij loop je kans om veel geld kwijt te raken of ongewenst een abonnement af te sluiten.

Oplichting terwijl je iets goeds denkt te doen

Terug naar de nieuwe vorm van oplichting bij het pinnen voor winkeldeuren. De werkwijze is gehaaid, simpel en doeltreffend, zag De Telegraaf. Zodra iemand bereid is om een paar euro voor een goed doel te doneren, verschijnt er een pinapparaat. „Vaak wordt gevraagd om 5 tot 10 euro te betalen. Ze willen dat niet contant”, aldus Middag. „Soms vragen ze ook om een postcode en huisnummer. Maar eenmaal thuis ontdekken slachtoffers dat er geen klein bedrag, maar een bedrag van rond de 1000 euro van hun bankrekening is afgeschreven.”

De mobiele pinapparaten zijn makkelijk aan te schaffen, zegt Middag ook. Volgens de politie zien slachtoffers bij deze vorm van oplichting vaak niet wat zij pinnen. Dat er een hoger bedrag wordt aangeslagen dan jij aan een goed doel wilt geven, merk je pas bij het checken van je bankrekening. „De oplichters zijn dan al met de noorderzon vertrokken.”

