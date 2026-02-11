Nieuw minderheidskabinet wordt op 23 februari beëdigd
Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel naar buiten gebracht. De datum werd al langer genoemd als dag van het aantreden van het minderheidskabinet.
In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd, waarna in de middag de eerste ministerraad plaatsvindt. In de avond maken de bewindslieden kennis met de parlementaire pers op het Catshuis.
ANP