Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Nieuw minderheidskabinet wordt op 23 februari beëdigd

Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag officieel naar buiten gebracht. De datum werd al langer genoemd als dag van het aantreden van het minderheidskabinet.

In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd, waarna in de middag de eerste ministerraad plaatsvindt. In de avond maken de bewindslieden kennis met de parlementaire pers op het Catshuis.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties